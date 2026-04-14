Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu öncelikli incelemeye alarak Türkiye’den altı soruya yanıt istedi. Mahkeme, özellikle tutuklamanın siyasi amaç taşıyıp taşımadığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine etkisini sorguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BAŞVURUDA TUTUKLULUK VE DELİL YOKLUĞU İDDİASI

Başvuruda, İmamoğlu’nun tutukluluk kararına ve tutukluluğun devamına yönelik itirazlarının tamamının reddedildiği belirtildi. Soruşturma dosyasına getirilen gizlilik kararına yapılan itirazın ise hâlâ sonuçlanmadığı ifade edildi. Aynı şikâyetleri içeren bireysel başvurunun 13 Mayıs 2025’te Anayasa Mahkemesi’ne yapıldığı, bu başvurunun da henüz karara bağlanmadığı kaydedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurunun ise 10 Kasım 2025 tarihinde yapıldığı bildirildi.

Başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği, dosyada suçlamaları destekleyen herhangi bir delil bulunmadığı, tutukluluğun hukukiliğinin süratle ve etkili biçimde incelenmediği ileri sürüldü. Dosyaya erişim kısıtlamaları ve etkili yargısal denetim yapılmadığı iddiaları da dile getirildi.

SİYASİ AMAÇ İDDİASI VE SEÇİLME HAKKI VURGUSU

Başvuruda ayrıca Sözleşme’nin 18. maddesi ile Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesine dayanılarak, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından siyasi amaçlarla tutuklandığı ileri sürüldü. Tutukluluk halinin ve açılan ceza davalarının seçim kampanyasını yürütmesini engellediği ve kendisini dezavantajlı konuma düşürdüğü savunuldu.

AİHM’İN 5. VE 6. SORULARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkemenin yönelttiği altı sorudan dördünün tutuklama başvurularında standart olarak sorulan sorular olduğu belirtildi. Ancak beşinci ve altıncı soruların dosyanın niteliği açısından öne çıktığı ifade edildi.

Beşinci soruda AİHM, tutuklamanın siyasi saiklerle yapılıp yapılmadığını doğrudan sorguladı. Bu değerlendirme, başvurudaki “politik amaçlı tutuklama” iddiasının Mahkeme tarafından ciddiyetle ele alındığı şeklinde yorumlandı.

Altıncı soruda ise Mahkeme, ceza yargılamasının ve tutukluluk halinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecine aktif katılımı engelleyip engellemediğini sordu. Bu sorunun, davayı doğrudan seçilme hakkı ve demokratik süreçlere müdahale iddiası eksenine taşıdığı değerlendiriliyor.

DOSYADAKİ TÜM BELGELER İSTENDİ

AİHM, hükümetten ayrıca başvurucu hakkında yürütülen ceza davasına ilişkin dosyada bulunan tüm belgelerin sunulmasını talep etti. Türkiye’nin AİHM’e vereceği resmi yanıt ve savunma sürecinin Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

ÖNCELİKLİ İNCELEME: KARAR SÜRESİ KISA OLABİLİR

AİHM’in öncelikli inceleme kararı verdiği başvurularda genellikle birkaç ay içinde karar verdiği, bazı dosyalarda bu sürenin yaklaşık altı haftaya kadar düşebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle başvurunun, standart dosyalara kıyasla daha kısa sürede sonuçlanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)