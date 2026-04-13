Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Direniş ve Adalet” temalı Kısa Film Senaryo Yarışması için geri sayım başladı. Genç senaristlere önemli fırsatlar sunan yarışmada son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

15 Temmuz’un 10. yılına doğru ilerlenirken hayata geçirilen yarışma, toplumsal hafızayı sanatın estetik diliyle geleceğe taşımayı amaçlıyor. Katılımcılardan, direniş ve adalet kavramlarını yalnızca tarihsel bir çerçevede değil; evrensel, insani ve vicdani boyutlarıyla ele alan özgün hikâyeler geliştirmeleri bekleniyor.

TOPLAM 725 BİN TL ÖDÜL

Yarışma kapsamında dereceye giren projelere toplam 725 bin TL ödül verilecek. Ayrıca birinci seçilen senaryo, 500 bin TL’lik yapım desteğiyle profesyonel bir kısa filme dönüştürülecek. Ortaya çıkacak film, 15 Temmuz 2027’de düzenlenecek anma etkinliklerinde izleyiciyle buluşturulacak.

GÜÇLÜ SEÇİCİ KURUL

Yarışmanın seçici kurulunda yönetmen ve senarist Faysal Soysal ile birlikte Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu yer alıyor. Kurul; temanın özgün işlenişi, dramatik yapı, karakter derinliği ve sinematografik potansiyel gibi kriterler üzerinden değerlendirme yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm katılımcılar başvurabiliyor. Senaryoların özgün ve daha önce yayımlanmamış olması gerekirken, metinlerin en fazla 15 sayfa uzunluğunda olması şartı aranıyor. Başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

TAKVİM

* Son Başvuru: 15 Mayıs 2026

* Ön Eleme Sonuçları: 15 Haziran 2026

* Ödül Töreni: 15 Temmuz 2026

Başvurular [email protected] adresi üzerinden yapılırken, yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere Zeytinburnu Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

GENÇ SENARİSTLERE BÜYÜK FIRSAT

“Direniş ve Adalet” temalı yarışma, genç senaristlere yalnızca ödül değil; fikir aşamasındaki projelerini profesyonel bir prodüksiyonla hayata geçirme imkânı da sunuyor. Yarışma, kültür-sanat alanında kalıcı eserler üretmeyi ve toplumsal hafızayı sanat yoluyla canlı tutmayı hedefliyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )