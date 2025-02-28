Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Ve Eşi Hatice Arısoy'un Katılımı İle Yapıldı.

Kokteyl sonrası El Emeği Göz Nuru Nakış Sergisi Açıldı. Akabinde ilk Protokol Konuşmasın Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven yaptı. Güven şunları söyledi ”10 Yıldır Zeytinburnu Kent Konseyi kadın Meclisi olarak kadınlarımız ve onların çocukları için güzel güzel işlere imza attık. İlk günden beri bizleri yalnız bırakmayan Belediye bakanımızı ve eşine teşekkür ederim. Biraz önce Pazar gününe kadar ( 2 Mart 2025) açık kalacak Osmamlı’dan günümüzü nakış sergimiz hep beraber açtık. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık. Programımızı katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Daha sonra Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy anlamlı bir konuşma yaparak “kadınlarımızın her türlü çalışmalarına destek verdik ve vereceğiz. Bir erkek olarak daha fazla konuşup kadınlarımızın oluşturduğu korunun seslendirdiği eserleri dinlemek için konuşmamı kısa keserek hepinize saygılarımı sunarım“ dedi.

Son olarak ise Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerinden Oluşan Koru'nun Seslendirdiği Eserler izleyiciden Tam Not Aldı...

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)