BU ŞANSI KAÇIRMA YAPACAĞIN TEK ŞEY KAYIT OLUP SINAVA GİRMEK

Üniversite sınavına girecek gençlere çok faydalı bir hizmet sunan iki seçkin kurumun hiçbir ücret almadan germek üniversiteye giriş sınavı formatında sunduğu bu faydalı deneme sınavına katılıp durumunuzu görmeniz için size sunulan bu hizmetten faydalanmak ücretsiz.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

TYT’YE GERÇEK SINAV ATMOSFERİNDE HAZIRLAN !

İstanbul Topkapı Üniversitesi ile Mehmet Yiğit Fen Bilimleri iş birliğiyle,

üniversite hayali kuran öğrenciler için ÜCRETSİZ TYT PROVASI düzenleniyor!

✔ Gerçek TYT formatı

✔ Üniversite ortamında sınav deneyimi

✔ Seviyeni gör, eksiklerini keşfet

✔ Sınav stresini önceden yönet

📅 07 Şubat 2026

⏰ Saat: 10.00

📍 İstanbul Topkapı Üniversitesi

🎯 Geleceğini şansa bırakma, sınavdan önce kendini dene!

📞 Katılım ve kayıt: 0212 - 546 05 44

⚠️ Kontenjan sınırlıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)