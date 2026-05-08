ZİYARET’E KALABALIK BİR HEYET İLE GELEN İLÇE BAŞKANI AKDENİZ ÖNMELİ KONULARA TEMAS ETTİ

Anahtar Parti Zeytinburnu Kurucu İlçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz, İl Başkan Danışmanı ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Sula Durmuşoğlu, Teşkilattan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Bayram Erkol, Siyasi İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Emre Kundakçıoğlu, Eğitim Politikalarında sorumlu ilçe başkan yardımcısı Furkan Emre Boztepe, tanıtım medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Resul Yılmaz ve Teşkilat komisyonu üyesi Hazar Başkurt ‘tan oluşan heyet Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’i ziyaret ederek ülke gündemi hakkında fikir alışverişinde bulundular.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

HÜSEYİN ÇETİNER ZİYERT NEDENİ İLE ALAKALI ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Anahtar Parti Zeytinburnu Kurucu ilçe başkanı akademisyen sayın Doğan Akdeniz’in ilçe binasını tutar tutmaz ilçe merkezli dünyaya yayın yapan gazetemizi ziyaret etmesi basına verdiği önemi göstermesi bakımından bizi memnun ve mutlu etmiştir.

Daha öncede ifade etmiştik kanunlara ve yasalara göre kurulan her partiye kapılarımız ve sayfalarımız açıktır demiştik.

Hiçbir zaman kapılarımız veya sayfalarımız şu partiye veya bu guruba kapalıdır demedik ve bu tür bir yaklaşımı da antidemokratik bulduğumuzu hep ifade ettik.

Anahtar Parti Zeytinburnu kurucu ilçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz ve genç yönetiminin gazetemize ve televizyonumuza yaptıkları anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı başkan ve heyetine çok teşekkür ederim. Yapacakları her önemli çalışmalarında yanlarında olacağımızı ifade ederken Zeytinburnu halkımızın huzur refah ve mutluğu için yapacakları çalışmalarından başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

ANAHTAR PARTİSİ ZEYTİNBURNU KURUCU İLÇE BAŞKANI AKADEMİSYEN DOPAN AKDENİZ DE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle bizi içten karşılamanızdan dolayı size ve mesai arkadaşlarınıza kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Kurucu Genel başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun da dediği gibi seçmenimiz İktidar ve ana muhalefete mecbur olmadığını göstermek için Anahtar partiyi kurduklarını defalarca ifade etmişti.

Bizde Zeytinburnu ölçeğinde genel başkanımızın ülke genelinde için söylediği halkımızı iktidar ve muhalefete mecbur değil sözünü Zeytinburnu halkı için söyleyerek ilçemizi kurduk.

Zeytinburnu siyasetine kalite getirmek adına yönetici arkadaşlarım ile beraber halkımızın huzur refah ve mutluğu için ter akıtmaya geldik.

Aslında Zeytinburnu, İstanbul ve ülke sorunları hakkında saatlerce konuşmak mümkün ama bu bir nezaket ziyareti olduğu için konuşmamı kısa kesmek isterim.

Bir kaz daha Zeytinburnu ilçesinin kitabını yazan bir gazeteci yazar olarak sizinle tanışmak benim açımdan bir kazanç oldu.

İstanbul Times Medya grubunun alt yapısından yararlanıp partimizin politikalarını daha çok kişiye iletmek için sesimize kulak vermenizi de rica ederiz.

Asuman Sula Durmuşoğlu ve diğer parti yöneticileri de ziyaret nedeni ile ülke gündem ile alakalı duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

Çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)