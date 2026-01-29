Zeytinburnu Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların karne sevincini doyasıya yaşaması için hazırladığı “ZKS’de Karne Festivali”ni başlattı. 17 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta devam edecek festival, her gün 12.00 – 16.00 saatleri arasında düzenleniyor. Pazartesi ve salı günleri hariç program tatil boyunca çocukları bekliyor.

İstanbul t Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Festival kapsamında çocuklar; tiyatro, sihirbaz gösterisi, Karagöz ve Hacivat, kukla tiyatrosu, pandomim, bubble show, illüzyonist gösterileri ve daha pek çok etkinlikle hem eğleniyor hem öğreniyor. Ebru, kukla, ahşap, seramik, maske boyama gibi atölyeler ise kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştiriliyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLMAK İSTİYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarıyıl tatilinin çocuklar için büyük bir sevinç olduğunu vurgulayarak, “Zeytinburnu Belediyesi olarak hazırladığımız Karne Festivali ile çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Zeytinburnu’muzun tüm çocuklarını, karne sevinçlerini paylaşmak; birlikte eğlenip birlikte öğrenmek üzere Zeytinburnu Kültür Sanat’a bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SEÇİLİ GÜNLERDE 13.00 GÖSTERİ, 14.00 TİYATRO

Festivalin seçili gün programında 13.00’te gösteri, 14.00’te tiyatro etkinliği düzenleniyor. Programın öne çıkan başlıkları şöyle:

• 28 Ocak Çarşamba: Nasrettin Hoca ve Komşuları (13.00) / Kutup Masalı (14.00)

• 29 Ocak Perşembe: Çiçek Orkestrası Çocuk Konseri (13.00) / Yıldız Olacak Çocuk (14.00)

• 30 Ocak Cuma: Jonglör Show (13.00) / Sokak Köpekleri Müzikali (14.00)

• 31 Ocak Cumartesi: Karagöz ve Hacivat (13.00) / Çizmeci Kedi Müzikali (14.00)

• 1 Şubat Pazar: Pandomim ve Dans Eden Kuklalar (13.00) / Benekli Kelebek (14.00)

BAŞARILI GENÇLERE ÇANAKKALE KIŞ KAMPI

Yarıyıl tatili kapsamında ayrıca, başarı şartlarını sağlayan lise öğrencileri için 2026 Çanakkale Doğa ve Tarih Kış Gençlik Kampı düzenleniyor. Zeytinburnu’nda ikamet eden/okuyan, lise hazırlık-12. sınıf öğrencilerinden 1. dönem not ortalaması 60 ve üzeri olan; son 3 yılda kış kampına katılmamış ve sağlık engeli bulunmayan gençler kampa başvurabiliyor. Başvurular 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında alınırken, ilk kafilenin 17 Ocak’ta yola çıktığı belirtildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel hazırladığı etkinlikler; Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu ve Gençlik Merkezi’nde de çeşitli programlarla tatil boyunca devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)