Yıkım çalışmalarının startını veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, 1.100 çok yüksek riskli yapıda dönüşümün başlatıldığını kaydetti. Özel, “Bu yıkım işlemleri tabii ki çok hayati. 40 binin üzerinde bir nüfusu etkileyen bir yıkım çalışması bu. Şu anlama geliyor; beklenen depremde 40 bin kişinin hayatı kurtuldu. Bir sürecin başlangıcını yaratmış olduk. O açıdan çok hayatiydi” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner – Bakırköy / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürütülen hızlı tarama çalışmalarıyla riskli yapı tespitlerini, tahliye ve yıkım süreçlerini ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde 1985 yılında inşa edilmiş bir yapının dönüşümü de tamamlanıyor.

Beş katlı ve 13 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmaları; Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün’ün katılımıyla başlatıldı. Yıkıma başlanmadan önce, Özel, Ovalıoğlu ve Yün sırasıyla birer konuşma yaptı.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI OKTAY ÖZEL: DEPREMDE 120 BİN KONUT AĞIR HASAR ALABİLİR

İstanbulluların can güvenliğinin sağlanması açısından hayati dönemlerden geçildiğini kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, “Ekrem Başkan'ın göreve başladığı 2019 itibariyle kentsel dönüşüm süreci açısından başlangıç noktası olan bina tespiti aşamasına başladık. Hızlı tarama tekniğini İstanbul Teknik Üniversitesi'yle beraber geliştirdik. Bu süreç içerisinde 190 binin üzerinde bina değerlendirmesinde bulunduk… Biz biliyoruz ki ortalama ve üstü depremde özellikle Kandilli tarafından beklenen senaryoya göre 7-7,5 şiddetindeki bir depremde 120 bin konutun ağır hasar alacağını ve can kaybı yaşanacağını bildiğimiz bir noktada, aslında vatandaşların konutlarının durumuyla ilgili şeffaf bilgi edinme gibi bir sürecin tamamlanması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“40 BİN KİŞİNİN HAYATI KURTULDU”

6 Şubat depreminden sonra 40 bin yapıda incelemede yapıldığı bilgisini paylaşan Özel, bu yapıların yarısından fazlasının D ve E sınıfı olarak belirlendiğini, bunun da yüksek risk grubu anlamına geldiğini belirtti. Bu yapılardan 1.100’ünün yakın zamanda yıldığını kaydeden Özel, “Bu yıkım işlemleri tabii çok hayati.40 binin üstünde bir nüfusa etkisi olan bir yıkım çalışması. Şu anlama geliyor; beklenen depremde 40 bin kişinin hayatı kurtuldu. Bir durumun başlangıcını yaratmış olduk. O açıdan çok hayatiydi” diye konuştu.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. AYŞEGÜL OVALIOĞLU: “VATANDAŞTAN YANA BİR TAVIR İÇERİSİNDE BU İŞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Dönüşüm çalışmalarının başlangıcına tanıklık eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise şöyle konuştu:

“Bakırköy özelinde baktığımızda bina stoğumuz 16 binin üzerinde yüzde 80’i de aslında 2000 yılı öncesine ait yapılar bunlar. Olası beklenen İstanbul depreminde de Bakırköy en ağır hasarı alacak ilçelerin başında geliyor. Bugün bu yıkım işlemiyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber 26’ncısını gerçekleştirdiğimiz binamızda artık insanlar güvensiz yapılarında oturmayacaklar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ HAKKINDA

Hızlı Tarama ile Bina inceleme yöntemi ile hiçbir deprem güvenliği olmadığını belirlenen bu 1.556 binaya ek olarak E sınıfında (çok yüksek riskli) olduğu belirlenen 6.840 binanın tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla bir kira yardım paketi hazırlandı. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle İBB Meclisi tarafından onaylanan yardım paketine göre bu binalarda ikamet eden ev sahiplerine 18 ay boyunca 10.000 TL (emeklilere 12.000 TL), maliki olduğu binalarda ikamet etmeyen ev sahiplerine 18 ay boyunca 6.500 TL, bu binalarda ikamet eden kiracılara ise 12 ay boyunca 10.000 TL, (emekli ise 12.000 TL) kira yardımı yapılacak. Şimdiye kadar İstanbul genelinde 2.709 kişiye 129.652.775,94₺ kira yardımı planlandı ve ödemeler başladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)