SADECE PİRİM GÜN SAYISI DÜŞER YAŞ ŞARTI BAKİ KALIRSA BİR ANLAMI YOK

Bir çok Bağ Kurlu'nun sorunu 7.200 pirim gün sayısı değil, Pirim günü olan 9.000 bin gün tamam olduğu halde. Hem pirim öde hem de onlarca yıl 60 yaşını bekle demek doğru değil.

Yaşı beklemek zaten başlı başına bir sorun. Gün dolduğu zaman sağlıktan istifade etme hakkı tanınıp vergi mükellef’ liği devam ettiği hadle pirim ödemesi durdurulmalıdır.

9 bin,10 bin ve 11 bin gün pirim ödeyip 60 yaşında emekli olan kişi ile 5.700 gün pirim ödeyip 43 yaşında emekli olan kişi ile ayı maaşı alırsa burada adalet diye bir şeyden söz edilmez.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

SGK sistemi baştan ele alınıp çok pirim ödeyip geç emekli olan çok maaş, az pirim ödeyip erken emekli olanlar da az maaş almalıdır. Şu an ise ülkede SKG konusunda ciddi ve adaletsiz bir durum söz konusu .

Hükümet acilen bütün emeklilerin dosyalarını adil bir şekilde inceleyerek çok pirim ödeyip geç emekli olanlar, Yüksek pirim ödeyenler ile az pirim ödeyip erken emekli olanların durumları ayrı ayrı değerlendirilip kimsenin itiraz edemeyeceği ve siyasi mülahazalardan uzak bilimsel bir hesaplama ile bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.

ERDOĞAN SÖZ VERDİ BAĞ KURLU 7.200 GÜN İLE EMEKLİ OLACAK DİYELİ 3 SENE GEÇTİ, ŞİMDİ YİNE YAŞIN DOLMASINI BEKLEYECEK DEMEK EN BASİT TANIMI İLE SİYASİ ÜÇKAĞITÇILIKTIR …

Bağ Kur’lu 7.200 gün ile emekli olacak demek çok açık net ve yalın bir cümle. Aksi halde kelime oyunu ile Bağ Kurlu’nun duyguları ile oynamaktan başka bir şey değil. Buna emekli denilemez. Bağ Kur’lu ‘nun sorunu pirimin 7.200 Güne inmesinden ziyade pirimi 9.000 gün olsa bile yaşı beklemesi ve bunu yaparken de pirim gün sayısı dolduğu halde vergi mükellefliğinin devam etmesi halinde pirimin ödenmesinin talep edilmesi büyük bir sorun.

Zaten zor şartlar altında ülkesi için üreten 25 Yılını ve 9.000 bin pirim gün sayısını dolduran Bağ Kur’lulardan bu sefer 60 yaşına kadar hem her ay 8.000 TL pirim yatırın hem de emekli maaşınızı almayın demek daha büyük bir yanlış ve hata olarak hak sahiplerine yansıyor…

OLAY BASİT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE 2023’DE BAĞ KURKULARA 7.200 GÜN PİRİM İLE EMEKLİ OLACAKLARINA DAİR VERİLEN SÖZÜ HİÇ BİR BÜROKRAT UYANIKLIK YAPARAK 7.200 GÜN PİRİM İLE GÜNÜNÜZ DOLDU AMA YAŞINIZ DOLAN’A KADAR BEKLEYECEKSİNİZ DENİLMESİ BAĞKURLULARA YAPILACAK CİDDİ BİR HAKSIZLIK OLUR…

Erdoğan’ın verdiği söz gayet net 7.200 gün pirim olan Bağ Kurlular hemen emekli edilmesi gerekli.

Sadece 9.000 gün olan Bağ Kur’lu’nun pirim gün sayısının 7.200 güne düşmesi hiç bir sorunu çözmez.

Zira vergi mükellefliği devam ettiği sürece piirm gün sayısı dolduğu halde hem Bağ kur pirimini ödeyecek hem de emekli maaşı almadığı için iki farklı şekilde mağdur olacak.

Eğer hükümet ve bakanlık Erdoğan’ın sözünü yerine getirmek istiyorsa pirim gün sayısı 7.200 güne düştü ama yaşı bekleyeceksiniz diyecekse hiç böyle bir yasa çıkarmasına gerek yok. Çünkü Bağkurlu’nun en büyük sorunu pirim günü olan 9.000 bin gün dolduğu hadle onlarca yıl yaşı beklemeleridir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)