Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, geleceğin temeli olan çocukların okul yaşamlarını daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü “Akran İletişimini Güçlendirme Projesi”nde hedefine ulaştı. 2023 yılından bu yana aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda, Zeytinburnu genelindeki tüm 5. sınıf öğrencilerine ulaşılarak anlamlı bir farkındalık oluşturuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

11 Okul, 110 Şube ve 3 Bin Öğrenci

Proje kapsamında Zeytinburnu’nda bulunan 11 ortaokulda, toplam 110 şubede eğitimler verildi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin katılım sağladığı çalışmalarda; akran zorbalığının önüne geçilmesi, nezaket dilinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin kendilerini doğru ifade edebilmeleri hedeflendi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen oturumlarda, empati kurmanın ve bir arada uyum içinde yaşamanın önemi çocuklara interaktif yöntemlerle anlatıldı.



“En Kıymetli Kazanımımız: İyilik Ve Nezaket”

Projenin temel amacının çocukların ruhsal gelişimine dokunmak olduğu belirtilirken AKDEM Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Sultan Çekici; “2023 yılında başlattığımız bu yolculukta bugün itibariyle ilçemizdeki tüm 5. sınıflara ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda iyiliğin, nezaketin ve empatinin önemine dair bir farkındalık yaratabildiysek, onlara kendilerini ifade etmenin doğru yollarını öğretebildiysek bizim için en kıymetli kazanım budur.”



Zeytinburnu Belediyesi AKDEM birimi vasıtası ile çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen toplumsal uyum ve iletişim becerilerini güçlendiren çalışmalarını planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye yönelik bu tür projelerle, daha bilinçli ve duyarlı bir nesil yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)