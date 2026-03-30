DOKUMACI:AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELDİĞİ İLK DÖNEMİNDE İSTANBUL'DAN GİRESUN ALUCRA'YA GİDERKEN ŞİVAN PERVER'İN TÜRKÜLERİNİ DİNLEDİĞİM İÇİN JANDARMA'NIN BENİ DURDURUP SORGULADIĞI GÜNLERDEN BURAYA GELDİK DEDİ ...

Çok zor bir dönemde Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığının kurucu ilçe başkanlığını yapan iş insanı Ahmet Dokumacı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e önemli açıklamalarda bulundu “Ak Parti kurulduğu zaman ülkede çok sayıda sorun ve problem ile yüzleşiyorduk.

Bildiğiniz üzere ben aslen Giresun Alucra’ lıyım. Zeytinburnu ilçesinde de çok sayıda Kürt kardeşlerimiz yaşıyor.

Ben kurucu ilçe başkanı olduğum zaman ilçemizdeki bir seçmenimiz bana ünlü Kürt halk ozanı ve sanatçısı Şivan Perver’in kasetini vermişti.

Kaseti aracımın teyibine takıp türküyü dinlerken Karadeniz’e girişte Jandarma kontrolünde aracımı durduklarında Kürt bir sanatçının söylediği eseri dinlediğim için jandarma seni karakola götürüp ifadeni alacağız demişti.

O zaman iç işleri bakanımız olan Abdulkadir Aksu’yu aradım komutan ile görüştüler beni o şekilde karakola götürmeden serbest bıraktılar.

Bugün ise çok şükür ülkemizde Kürtçe türküler attık devletin resmi tv kanalı olan TRT Şeşte yayınlanıyor.

Hakeza hastalarımız reçetelerini yazdırıp ilaçlarını istedikleri eczaneden alabiliyorlar. Bugün bu bazılarına sıradan bir şey olarak gelebilir. Ancak 24 sene önce bu ulaşılması zor olan bir hayaldi.

Yine okullar açıldığı zaman çocuklarımızın kitaplarını paramız ile temin etmek için günlerce bazen aylarca kitabın peşinden koşar gelmesini beklerdik.

Bugün ise devletimiz okulların açıldığı gün eksiksiz olarak tam takım bütün kitapları çocuklarımızın sırasında ise bu Ak Parti sayesindedir.

Bazıları sanki bunlar 50/60 yıldır sanki böyle imiş gibi düşünebilirler ama sadece verdiğimiz üç örnekte bu Ak Partiden önce böyle değildi.

Burası dünya dünyada problem sıkıntı eksik olmaz. Bakınız Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber o zaman dünya nüfusu olsa olsa bir anne ve bir babadan en çok 12-20 kişi olur.

O zaman bile babası peygamber olan Kabil kardeşi Habil’i öldürüp dünyanın ilk katili odu.

Yani dünyada sorun ve problem eksik olmaz. Cennette ise hiç sorun ve problem yoktur.

Ama cennete gitmek içinde yerine getirmek zorunda olduğumuz vazifelerimiz vardır.

Şu an ekonomide sorun olduğunu bende biliyorum Ak Partimizin bütün yöneticileri de biliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aynı anda binlerce hakim ve savcı FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile görevden alındığı için yerine yeni hakim ve savcı atanması yapmak için belli biz zaman aldığından dolayı adalet alanında da belli bazı sorun ve sıkıntılarımız olmuş olabilir.

Parti yöneticilerimizin daha doğrusu partimizin kurduğu hükümet inşallah var olan sorun ve sıkıntılarımızı en aza indirmek için belli bir takvim dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şu an bana göre ülkemizde iktidar sorunu yok ana muhalefet sorunu vardır.

Muhalefet iktidara alternatif olabilecek projeler geliştireydi zaten 24 yılda iktidar olurdu.

İnşallah ilk genel seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan İle gireceğimiz ilk seçimde yine zaferle çıkacağımızdan şüphem yoktur.

Rabbim ülkemiz için her şeyin hayırlısını nasip etsin” şeklinde konuşan Ak Parti Zeytinburnu kurucu ilçe başkanı Ahmet Dokumacı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ile eski günleri yad ederek tarihe güzel bir yolculuk ettikleri için çok mutlu ve memnun olduğunu ifade etti.

Dokumacı Ak Parti yeniden fabrika ayarlarına dönerek kesintisiz devam eden 24 yıllık ülke yönetimi için halkımızdan 5 sene için bir kez daha vize alacağından zerre kadar şüphem yoktur şeklinde konuştu.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner‘de ziyaret nedendi ile 24 sene önce yardımcısı olduğu Ahmet Dokumacı ile bir araya gelmiş olmaktan dolayı memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek Ahmet başkan gibi samimi hesapsız çalışan bilgili ve samimi siyasetçilerin mutlaka TBMM’de olmaları gerektiğine inandığını ifade etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)