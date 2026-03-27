Zeytinburnu Belediyesi Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinden Down sendromlu gençler, gerçekleştirilen özel bir etkinlik kapsamında üniversite kampüsünde bir gün geçirdi. Toplumsal farkındalığı artırmak ve kapsayıcı bir yaşam anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda gençler, kampüs hayatına aktif şekilde dahil oldu.

Gün boyunca üniversite öğrencileriyle bir araya gelen gençler; derslere katıldı, birlikte yemek yedi ve kampüs ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Ergoterapi uygulama alanlarını da ziyaret eden katılımcılar, çeşitli etkinliklerle öğrenme süreçlerine dahil olarak keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Sosyal Katılımı Güçlendiren Anlamlı Buluşma

Zeytinburnu Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir adım olarak öne çıktı. Program sayesinde gençler hem yeni deneyimler kazandı hem de akranlarıyla güçlü bir iletişim kurma imkânı buldu.

“Birlikte Olmak En Değerli Kazanım”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Akarsu, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek, “Bu tür deneyimler yalnızca bir ziyaret değil; katılımın, birlikte olmanın ve sosyal etkileşimin güçlendiği çok değerli süreçlerdir. Bireylerin gerçek yaşam ortamlarında aktif rol alması, toplumsal dahil olmayı destekleyen en önemli adımlardan biridir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)