ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞME MAHALLESİ BÜYÜK YALI YANINDAKİ 5.047 M2 LİK ARSA 995 MİLYON YANİ 22 MİLYON DOLARA AÇIK ARTIRMA USULÜ İHLE İLE UYGUR TÜRKÜ BİR TÜRK VATADAŞINA SATILDI...

Zeytinburnu Belediyesi 9.Seçim dönemi 3.toplantı yılı Mart 2026 ayı 2 birleşimi 04.3.2026'da yapılan toplantı gündem maddelerinin 2.sırasında yer alan "Kazlıçeşme Mahallesi 774 ada,62 parsel (1.312.01 m2) ve 63 parsel (3.734.94 m2) sayılı toplam 5.046.95 m2 yüzölçümlü taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca satışının yapılması hakkında Hukuk-İmar -Kentsel Dönüşüm Deprem ve Doğal afetler komisyonu raporu"

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi ve grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar Gazetemize şunları söyledi " Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy her konuşmasında belediye olarak borcumuz yok diyor. Basiretli bir iş insanı borcu yoksa İstanbul'un en güzel yerinde 5 bin küsür m2 arsasını zevk için mi satar diye sordu.

Hasan Hüseyin Üsküdar 2 Oy farkı ile Zeytinburnu halkının arsasını satan Ömer Arısoy soruyoruz bizim bütün haklı itirazlarımıza rağmen meclisten geçmesinden sadece 22 gün sonra halkın arsasını sattınız ama hiç bir meclis üyesi neden sattığınızı ve ne için sattığınızı ve parasını nereye kullanacağınızı bilmiyor.

Kaldı ki kat karşılığı verseydiniz daha kârlı bir iş yapılırdı. Bu bölgede 3+ 1 dairelerin 50 milyon ile 60 milyon (1 milyon dolara satıldığı biliniyor) arasında satıldığını duyuyoruz . 5 bin küsür m2 lik yerde kaç blok veya kaç daire yapılırdı başka ve ekibi araştırmış mı ? % 40 veya 30 ile kat karşılığı bir müteahhide verip yer yapsaydık daha kazançlı çıkardık dedi.

Zeytinburnu halkı bizi haklarını korumak için seçti. Biz de hukukçularımız ile görüşerek bu konuda gereken ne ise yapacağız dedi.

Konuştuğumuz bir çok kişi özelikle İsrail İstihbaratı MOSAD'ın İran'da bir çok yabancıyı kullanarak ajan devşirdiği şu an gündemde biz yayın grubu olarak hiç bir kimse hakkında önyargılı bir yayın yapmak istemeyiz ama bir çok dış gücün ülkemiz üzerinde emelleri var.

Mutlak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mali Suçları araştırma Kurulu (MASAK) mutlaka gerekli inceleme ve araştırmaları yapar diye düşünüyoruz. Hele hele 22 milyon dolara tekabül eden bir meblağa yer alan kişinin ÇİN işgalinde olan Doğu Türkistanlı Türk vatandaşı olmuş birinin buyerş satın alması iyice araştırılmaları gerekir.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ilçe halkına bu arsanın parası ile ilçeye ne tür bir yatırım yapacağını halk'a açıklaması yani hesap vermesi gerekir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)