Zeytinburnu Belediyesi Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bayramın manevi atmosferiyle birleşen ziyaretlerde, ilçede yaşayan büyükler yalnız bırakılmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

AKDEM ekipleri, evde bakım hizmeti alan ve farklı yaşam hikâyelerine sahip birçok vatandaşı ziyaret etti. Hiç çocuğu olmayan, çocukları olmasına rağmen yalnız yaşayan ya da iki engelli çocuğuna tek başına bakan büyüklerle bir araya gelinen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Her Hikâye Ayrı Bir Duygu

Gerçekleşen buluşmalarda her bir hayat hikâyesi ekipleri derinden etkiledi. Ziyaretler sırasında kimi zaman hüzün, kimi zaman tebessüm ön plana çıkarken, büyüklerin samimi sohbetleri unutulmaz anlara sahne oldu.

Dualar ve Teşekkürlerle Uğurlandılar

AKDEM ekipleri, ziyaret ettikleri büyüklerin hem bayramını hem de Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutladı. Büyüklerin hayır dualarını alan ekipler, gördükleri ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretler, yeniden buluşma sözü verilerek son buldu.

