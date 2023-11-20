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ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI

20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü nedeniyle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde “Tay’ isimli çizgi film gösterildi… Gösterimin yapıldığı salon boş ve sessizdi… Koltuklarda ise Gazze’de şehit edilen çocukların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asılıydı…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Kasım 2023 Pazartesi 18:08
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI
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Zeytinburnu Belediyesi, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım - 30 Aralık 2023 tarihleri arasında “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla düzenlenen harekete katıldı. Konferans, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bu etkinliklerin ilki Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım’da, şehit edilen Gazzeli çocukların isimlerinin yer aldığı sinema salonunda “Tay” isimli çizgi filmin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime dışarıdan izleyici alınmadı.

“KOLTUKLARDA GAZZE’DE ŞEHİT EDİLEN ÇOCUKLAR VAR..!”

Film gösteriminden önce bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bilindiği gibi 7 Ekim’den bu yana İsrail, Filistin’de büyük bir katliama, soykırıma girişmiş durumda. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki sinema salonumuzun 7 Ekim’den bu yana İsrail’in yaptığı katliam sonrasında şehit olan çocuklarımızın isimleriyle doldurduk. Birazdan bir çizgi film burada gösterilecek. Bu anlamlı günde Gazze’de, Kudüs’te, Filistin’de, İsrail’in yaptığı katliamı protesto etmek, dünya kamuoyunu, ülkemizdeki kamuoyunun dikkatini çekmek için bu etkinliği yapıyoruz.” dedi.

“GAZZE’NİN YANINDAYIZ”

Bu gösterimi, İstanbul’daki AK Partili belediyelerin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Arısoy, “İstanbul’da AK Partili belediyeler, eş zamanlı olarak sinema salonlarında şehit olan çocukların isimlerinin yazılı olduğu koltuklarda çizgi film gösterimi yapacaklar. Bu bizim 7 Ekim’den bu yana yaptığımız ilk etkinlik değil hepimizin, bütün insanlığın, Türkiye’nin bu katliama karşı duyarlı olması için olup bitenlere tepki gösteriyoruz. Çeşitli etkinliklerle İsrail’in bu yaptığı katliama dur demesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah Filistinli Kardeşlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

“İNSANLIĞIN ONUR SINAVI…”

İsrail’in yaptığının katliamdan başka bir şey olmadığına değinen Başkan Arısoy, “Çocuk, kadın ve hastane demeden bir büyük katliam insanlığın gözü önünde yürüyor. O yüzden bu etkinliğimizin başlığı ‘İnsanlığın Onur Sınavı Gazze’. Bütün insanlık bu sınavı veriyor. Yüreğimiz kan ağlıyor, dua ediyoruz, bir an evvel bu katliam durur ve Filistin özgürlüğüne kavuşur.” açıklamasında bulundu.

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