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Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde Gül Suyu İle Yıkandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Zeytinburnu’ndaki tüm cami ve mescitler Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından temizliği gerçekleştirildikten sonra gül suyu ile yıkandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2023 Salı 14:25
Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde Gül Suyu İle Yıkandı
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 Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’nde Zeytinburnu’ndaki tüm cami ve mescitlerde hem iç hem de avlu temizliği gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı temizliğin ardından ilçede bulunan 50 cami ve mescit gül suyu ile yıkandı.

DETAYLI TEMİZLİĞİN DE YAPILDIĞI CAMİLERİ GÜL KOKUSU SARDI

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, “Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki tüm cami ve mescitlerimizin düzenli olarak genel temizliklerini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda halılar yıkandı, caminin içinde bulunan teşrifatında genel temizlikleri yapıldı.

Bugün idrak edeceğimiz Mevlit Kandili münasebetiyle ilçemiz genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerimizin genel temizliği yapılıp gül suyuyla yıkandı. Bu akşam camiye gelecek olan misafirlerimiz gül suyu kokusuyla karşılanacak.” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada, “Sizin ve kıymetli ailenizin Mevlid Kandilini tebrik ederim. Bu mübarek gecenin hepimize huzur, sağlık ve bereket getirmesini dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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