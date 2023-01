Zeytinburnu'nda Bir Mahalleye Adı Verilen Nuripaşa Rahmetle Yad Edildi

Başkan Arısoy Nuripaşa’yı Dinledi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un belediye içerisindeki tüm birimlerin müdürleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinlediği “Başkanla Akşam Çayı Programı”nın bu haftaki durağı Nuripaşa Mahallesi oldu. Zeytinburnulu hemşehrileriyle bir arada olmak konusunu çok önemsediğini, mümkün olduğunca Zeytinburnu sokak ve mahallelerine ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mikrofonu Nuripaşa Mahallesi sakinlerine devrederek öncelikli olarak vatandaşların sorularını dinledi.

ADINI ‘NURİ KİLLİGİL’DEN ALAN MAHALLE

Adını Türkiye’nin ilk modern silah fabrikasını kuran, Nuri Killigil’den alan Nuripaşa Mahallesi’nde, kısaca Nuri Killigil’den de bahseden Başkan Arısoy, ilk olarak Zeytinburnu’nda, sonrasında ise Sütlüce’ye taşıdığı silah fabrikası ile Türk savunma sanayisinin kurucusu olarak kabul edilen Nuri Killigil’in, 1940’larda İstanbul’da kurduğu fabrikada top, havan, uçaksavar mermi ve tapalarının yanı sıra uçak bombaları imal ederek, özel sektörde yerli harp sanayisinin gelişmesine ve Türk ordusunun ateş gücünün artırılmasına katkı sağlayan önemli bir kişi olduğu hatırlatarak bu vesileyle Nuri Killigil gibi önemli bir ismi hep birlikte bir kez daha anmak istediğini belirtti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Göreve geldiği ilk günden beri yaptıkları hizmetlerin öncelikle sürdürülebilir, adil ve kendine özgü uygulamalar olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Başkan Arısoy, yapılan her işte de öncelikle vatandaş rızasını esas aldıklarını söyledi. Kentsel Dönüşüm konusunda kurdukları müdürlüğün tek görevinin vatandaşa yol, yordam göstermek, talep ettiği taktirde proje çizmek olduğunu hatırlatan Başkan Arısoy, kendisinin de talep edilen her türlü konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile vatandaş arasındaki elçi olacağına söz verdiğini ve sözünün de arkasında olduğunu bir kez daha yineledi. Parsel bazlı dönüşümle alakalı vatandaşın faydasına olan her türlü girişimde bulunduklarını, yapılan imar plan düzenlemesi ile dönüşümün önünün açıldığını, otoparkı, sosyal donatı alanları bakımından ise ada bazlı dönüşümü çok daha fazla önemsediğini sözlerine ekleyen Başkan Arısoy, “Dönüşen her bina güvenli hale gelmiştir ama ada bazlı olursa daha geniş imkânları olacaktır.” dedi.

ZEYTİNBURNU’NUN TAM ORTASINDA YENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI YÜKSELİYOR

2019 yılında devir aldıkları Zeytinburnu Belediyesi’nde o günden bu yana yeşil alan oranını yüzde 50 arttığına dikkat çeken Başkan Arısoy, aynı zamanda Zeytinburnu’nun merkezinde Millet Camii’nin yükseldiğini de dile getirerek, “Burası sadece ibadet alanı değil, taziye evi olacak, emekliler kıraathanesi, millet kıraathanesi, 4-6 yaş arası ana okulu ile ilçenin kalbinde yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak. Aynı zamanda eski emniyet binasının olduğu alanda yapımına başlanan Zeytinburnu Spor Merkezi’nin inşası da hızla devam ediyor. Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerimizin tam arasında otoparkı, kapalı pazar alanı ve spor tesisi olan yeni bir kompleks kazandırıyoruz. Burayı da 30 Ağustos’ta hizmete sunmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

“HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR ZEYTİNBURNU…”

Son 25 yılda yapılan çalışmalarla Zeytinburnu’nun İstanbul’un ilçeleri arasında parlayan bir yıldız olduğu vurgusunu yapan Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nun herkesin gurur duyacağı bir ilçe olması için mesai arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışıyoruz. Temizlikte, kütüphane sayısında, çocuklarımızın okul dışındaki zamanlarında vakit geçireceği, yeteneklerini keşfedeceği ve kötü alışkanlıklardan uzak kalacağı Bilgi Evleri, Yaz - Kış Spor Okulları, Buz Adası, Yaz Kampları, özel etkinlikler gibi pek çok konuda İstanbul’un 39 ilçesi ile rekabet edebiliriz. Okullarımızda; yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, taekwondo, basketbol, jimnastik, buz pateni ve binicilik dâhil 10 branşta eğitim veriyoruz. Futbolu ise amatör spor kulüplere bıraktık, gereken desteği vererek de kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Zeytinburnu’nun nereden nereye geldiğini hepimiz biliyoruz.

19 yıl önce başkan yardımcısı olarak görev aldığım ve hayalini kurduğumuz Zeytinburnu için çalıştığımız o günden, 2019 yılında hizmetkarlığına aday olduğum ilçemizi daha da yukarı çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Doğruyu söylemek gerekirse hayallerimizin ötesine geçtik ve bu beni çok mutlu ediyor. Bana bu imkânı veren büyük Zeytinburnu ailemize çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.