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Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ardı ardına başlattığı inşaat projeleri hızla yükselmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2022 Cuma 15:02
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
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Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçe halkına hizmet için başlattığı Konyalı ve Millet Camii, Zeytinburnu Spor Merkezi, Kazlıçeşme Sosyal Tesisi, Tarihi Merkezefendi Fırını, Beştelsiz Kapalı Pazar Alanı Otopark ve Spor Tesisi projelerinin inşaat çalışmaları; hummalı bir şekilde sürüyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
ARISOY, “KAPALI PAZAR ALANINI İLÇE HALKI TALEP ETTİ”
2 Aralık tarihinde temel atma töreni yapılan Beştelsiz Kapalı Pazar Alanı Otopark ve Spor Tesisi tamamlandığında; Zeytinburnulu vatandaşlar toplam 20 bin metrekarelik yeni bir tesise kavuşmuş olacak.
Göreve geldiği süre boyunca Zeytinburnulu hemşehrilerin ‘Kapalı Pazar’ hususunda talepte bulunduklarını belirten Başkan Ömer Arısoy, “Buraya en yakın yürüme mesafesindeki 2 pazarımızı bu alana taşımayı hedefliyoruz. Dolayısıyla semtimizin sokaklarında kurulan 6 pazarın 2’si kapalı alanda gerçekleşecek.” şeklinde açıklamada bulundu.
MİLLET CAMİİ İSTANBUL’UN GÖZDESİ OLACAK
Zeytinburnu Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Millet Camii inşaatında ise yoğun mesai devam ediyor. 8 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip Millet Cami’nin 2 ayrı tasarımının seçimi ilçe halkının oylamasına sunuldu. Zeytinburnu Belediyesi inşaatı tamamladığında 3 bin kişilik ibadet alanına sahip projenin içerisinde taziye salonu, emekliler kıraathanesi 4-6 yaş arası Kur’an Kursu ve abdesthaneler de bulunacak.
DEPREMDE HASAR GÖREN KONYALI CAMİİ YENİDEN İNŞAA EDİLİYOR…
2019 yılında yaşanan Silivri depreminin ardından hasar gören Konyalı Cami’nin temelleri 17 Haziran 2022 tarihinde yeniden atıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2023 yılı Ramazan Bayramı’nda Konyalı Cami’nin ibadete açılacağını kaydetti. Toplam 2 bin 864m²’lik inşaat alanı ile bir yaşam alanı olacak proje bin kişilik kapasiteye sahip olacak.
SANATIN KALBİNİN ATTIĞI KAZLIÇEŞME, YENİ BİR SOSYAL TESİSE KAVUŞUYOR
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eski Belediye Hizmet Binası’nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu alanın bahçesinde yeni bir sosyal tesis inşaatına başladıkları müjdesini duyurdu. Proje tasarımında Kazlıçeşme Mozaikleri’nden yola çıkılan 3 katlı sosyal tesiste 4 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin yanı sıra otopark, kafeterya, restoran, açık teras, bahçe ve etkinlik alanlarıyla misafirlere hizmet verecek.
YANAN TARİHİ MERKEZEFENDİ FIRINI YENİDEN İNŞAA EDİLİYOR
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2015 yılında aslına uygun olarak restore ettiği Tarihi Merkezefendi Fırını 19 Eylül 2022’de çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. 19 yüzyıldan kalma tarihi bina hakkında açıklamada bulunan Başkan Ömer Arısoy, “Mekânın onaylı bir projesi elimizde mevcuttu ve rölöveleri hazırdı. Hızla yeniden restorasyona başladık. Telafi etmek için arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
ZEYTİNBURNU SPOR MERKEZİ 9 BRANŞTA SPOR HİZMETİ VERECEK
Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Binası’nın depreme dayanıksız olduğu için tahliye edilerek yıkılmasıyla boşalan alana Zeytinburnu Spor Merkezi inşa ediliyor. Tesisin temel atma töreni 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla yapıldı. 270 kişilik kapasitesiyle fitness, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, pilates, reformer (aletli pilates), zumba taekwondo ve karete branşlarında hizmet verecek spor komplesinin inşaatı; 2023 yılının sonlarına doğru tamamlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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