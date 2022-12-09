Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…

Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Binası’nın depreme dayanıksız olduğu için tahliye edilerek yıkılmasıyla boşalan alana Zeytinburnu Spor Merkezi inşa ediliyor. Tesisin temel atma töreni 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla yapıldı. 270 kişilik kapasitesiyle fitness, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, pilates, reformer (aletli pilates), zumba taekwondo ve karete branşlarında hizmet verecek spor komplesinin inşaatı; 2023 yılının sonlarına doğru tamamlanacak.