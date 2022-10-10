Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Sezonu Açtı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2022-2023 sezonunu “Fevzi Karakoç-At’a Senfoni” isimli resim sergisi ile açtı. Dilek Türkan konseri ile devam eden sanat dolu açılış töreninde bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Paneller, seminerler, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserler, özel etkinlikler derken 13 yılda toplam 1 milyon 57 bin 946 kişiyi ağırlamış olduğumuzu belirtmek istiyorum. ” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Belediye Başkanı Ömer Arısoy ev sahipliğinde yapılan ZKSM 2022 – 2023 Kültür ve Sanat Sezonu açılış programına Kaymakamı Ercan Turan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Açılış programında sanatçı Dilek Türkan ise seslendirdiği parçalar ile kulakların pasını sildi.

“KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINA KAPILARIMIZI SONUNA KADAR AÇTIK”

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “13 yıldır Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gurur duyduğumuz onlarca nitelikli sempozyuma tanıklık ettik. Hem araştırma hem hatırlama hem de kayıt tutma anlamında pek çok önemli yazar, şair, kültür insanının ağırlandığı yüzlerce seminer, söyleşi düzenledik. Gerek seminer gerek söyleşilerde kültür sanat dünyasından söyleyecek sözü olan, saati ‘Türkiye saatine’ ayarlı her kişiye kapılarımız daima ardına kadar açık kaldı.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ SANAT KURUMLARI ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERDEYİZ”

ZKSM sergi salonlarında bugüne kadar birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin sergilendiğini hatırlatan Başkan Arısoy, “Bu zamana kadar sergi salonumuzda Türkiye’den ve dünyadan saygın, değerli 87 sanatçının sergisi düzenlendi. Bugün açılışını yaptığımız değerli Fevzi Karakoç’un ‘At’a Senfoni’ sergisi de sergi salonunu, burada yaptığımız sergileri ne kadar önemsediğimizin göstergesidir. Yeri gelmişken sanat dünyamızın ilham verici ressamına, sanatı ve varlığıyla bizi şereflendirdiği için bilhassa teşekkür ederim.” diye konuştu.

13 yılda bir milyondan fazla kişiyi ağırladıklarını belirten Başkan Arısoy, “Paneller, seminerler, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserler, özel etkinlikler derken 13 yılda toplam 1 milyon 57 bin 946 kişiyi ağırlamış olduğumuzu özelikle belirtmek istiyorum. Bugün Zeytinburnu Kültür Sanat, sadece İstanbul’un değil; Türkiye’nin kültür sanat kurumları arasında önemli bir yer edindiyse bu elbette az önce bir ortak nokta olarak bahsettiğim sabır, istikrar ve tek tek ‘1 milyon 57 bin 946’ kişinin ve elbette bütün Zeytinburnu halkının payıyla olmuştur.” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN ÖZEL SEMPOZYUM VE PROGRAMLAR

Cumhuriyet’in 100. yılında “Edebiyat ve Milli Mücadele” sempozyumu düzenleneceğinin de duyurusunu yapan Başkan Arısoy, “2023 yılının Mart ayında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte 2023 yılının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle ‘Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumu’ düzenleyeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 2022 ve 2023 yılları boyunca hem Kazlıçeşme Sanat’ta hem de Zeytinburnu Kültür Sanat’ta çok özel iki program daha sürdürülecek. Programlarda tarih, sanat, edebiyat, mimari, felsefe, sosyoloji, kültür tarihi gibi başat disiplinlerden çok kıymetli hocalarımız hem geride bıraktığımız yüzyılı değerlendiren hem de geleceğimize ışık tutan konuşmalar gerçekleştirecekler.” dedi.

Başkan Arısoy, “Açıldığı günden bu yana 33 bin 868 kişinin kaydolduğu, bugüne kadar 11 bin 648 sertifikalı mezun veren, her yaştan pek çok insanın kültür sanatın çeşitli branşlarında eğitim gördüğü kurslarımıza ilgi hayli yoğundu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ne kurslarına bu yıl, toplam 24 branşta 4 bin 397 kursiyer başvuruda bulunarak kayıt yaptırdı.” diye konuştu.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “At’a Senfoni” sergisi 20 Kasım’a kadar haftanın her günü 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Sezonu Açtı