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Zeytinburnu Belediyesi’nden 2 Bin 575 Gence Ücretsiz Eğitim Desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede bulunan 21 lisede, üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden derlenen 350 bin adetlik soru bankası hizmetini ücretsiz olarak verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:05
Zeytinburnu Belediyesi’nden 2 Bin 575 Gence Ücretsiz Eğitim Desteği
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Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 21 lisede üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 gence, Pakodemy platformu üzerinden canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşan 350 bin soru bankası eğitimini ücretsiz olarak verdiZeytinburnu Belediyesi, böylelikle ilçede yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlerin ailelerine de ekonomik olarak eğitim desteği vermiş oldu. Yapılan araştırmalara göre ortalama 10 ile 20 arasında test kitabı alan lise son öğrencileri, yaklaşık 3 bin TL civarında test kitaplarına para harcıyor. Ayrıca dershaneye gidecek öğrencilerin ailelerinin en az 15 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin sunduğu bu destekle gençler sınava daha verimli çalışarak, ailelerin bütçeleri zorlamamış oluyorlar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

21 lisede yaklaşık 2 bin 575 lise son sınıf öğrencisine ulaşan ZEYGEM ekipleri okulları tek tek dolaşarak öğrencilerle görüştüler. Öğrenciler Zeytinburnu Belediyesi’nin sunduğu platformdan eğitim döneminin ilk gününden itibaren faydalanmaya başladılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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