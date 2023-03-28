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Zeytinburnu Belediyesi Elektriğini Üretmeye Başladı

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda çözümler sunan Zeytinburnu Belediyesi Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla yenilenebilir enerji üretimine başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2023 Salı 13:43
Zeytinburnu Belediyesi Elektriğini Üretmeye Başladı
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk defa atık yönetiminden yağmur suyu hasadına, çatı tarımı faaliyetlerinden arıcılığa kadar çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara çözümler sunan Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi; yaklaşık 2 aydır yenilenebilir enerji kaynaklarına da yer vermeye başladı.
Çevreci Eğitim Merkezi bölümünün çatısına yerleştirilen güneş enerjisi panelleriyle merkezin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken aynı özellikte bir merkezin daha elektrik enerjisini karşılayacak kadar enerji elde edildi. Zeytinburnu Belediyesi Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede güneşten 5,37 MWh elektrik enerjisi elde edilerek 16 bin liralık tasarruf sağlandı. Fosil kaynaklardan elde edilen enerjiye kıyasla 2,15 ton kömür tasarrufu gerçekleştirilerek 2,55 ton CO2 salımının önüne geçilmiş ve 4 adet ağacın kesilmesi önlendi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi’nde üretilen elektriğin fazlasının şebeke sistemine aktarılarak Belediye’nin diğer hizmet birimlerinde tüketilen elektrik enerjisine karşılık fatura bedelinde indirim aldıklarını kaydetti.
Başkan Arısoy, “Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma, doğal kaynaklarımızı koruma, milli ekonomimize katkı sağlama sorumluluğuyla çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Yenilenebilir enerji sistemlerini yakın zamanda 5 hizmet binamızda da uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak.İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA) 

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