Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Ramazan’da Işıl Işıl

Zeytinburnu’nun en işlek ve merkezi caddesi olarak bilinen 58. Bulvar Caddesi, Ramazan dolayısıyla ekstra ışıklandırıldı. Ramazan ayı konseptine uygun olarak dekore edilen caddede yaklaşık 2 bin 700 metre led ışık kullanılırken, çeşitli aydınlatma ürünleriyle de dekor ve süsleme yapıldı.

Led ışıklar 110 adet hilal ve 40 adet ay yıldız ile desteklenirken, caddenin giriş ve çıkış noktalarına 2 adet ‘Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’ yazılı neon mahyanın yanı sıra; 2 adet 3 metrelik oturaklı hilal, 2 adet belediye logosu ve çok sayıda motif koyuldu.