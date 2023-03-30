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Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Ramazan’da Işıl Işıl

Zeytinburnu’nun en işlek ve merkezi caddesi 58. Bulvar ışıl ışıl parlıyor. Ramazan ayı dolayısıyla 2 bin 700 metre led ışık ve çeşitli aydınlatma ürünleriyle süslenen cadde, Ramazan gecelerinde 58. Bulvarı turlamaya çıkanlara görsel bir şölen sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2023 Perşembe 06:34
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Ramazan’da Işıl Işıl
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Zeytinburnu’nun en işlek ve merkezi caddesi olarak bilinen 58. Bulvar Caddesi, Ramazan dolayısıyla ekstra ışıklandırıldı. Ramazan ayı konseptine uygun olarak dekore edilen caddede yaklaşık 2 bin 700 metre led ışık kullanılırken, çeşitli aydınlatma ürünleriyle de dekor ve süsleme yapıldı.
Led ışıklar 110 adet hilal ve 40 adet ay yıldız ile desteklenirken, caddenin giriş ve çıkış noktalarına 2 adet ‘Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’ yazılı neon mahyanın yanı sıra; 2 adet 3 metrelik oturaklı hilal, 2 adet belediye logosu ve çok sayıda motif koyuldu.
Zeytinburnu Kültür Merkezi’nin olduğu alana ise 2 adet hilal ve 8 adet yıldız figürü ile ışıklandırma yapıldı.

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