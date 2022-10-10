Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 18 sene önce ilki yapılan yöresel günlerin bu sene 1-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan ve 7 bölge ile Türk Cumhuriyetlerinden oluşan 8 bölgenin temsili ile yapıldı. Balkan ve Rumeli Gecesi ise Mevlid- Nebi gününe denk geldiğinden dolayı 30 Ekim 2022 tarihine ertelenerek ZKS’de yapılmasına arar verildi.

DOĞU,GÜNEYDOĞU VE KARADENİZ GECELERİNDE 15 TEMMUZ MEYDANI DOLDU TAŞTI…

15 Temmuz Meydanı bu senede Türkiye’nin 7 Bölgesi ve Türk Cumhuriyetlerinden Zeytinburnu’na gelip yerleşen Afgan ve Kazaklardan oluşan dernek ve vakıflar açtıkları stantlarda yörelerinin örf ve Adetlerini 9 gün boyunca diğer insanlara tanıttılar.

BELEDİYE BAŞKANI ARISOY ÜLKEMİZİN 7 BÖLGESİ VE TÜRK SOYDAŞLARIMIZ İLE 9 GÜN BOYUNCA GÜZEL ANLAR YAŞADIK…

Bundan tam 18 sene önce Murat Aydın başkanımız ile beraber başlattığımız Yöresel Günlerimizin bu sene 18.yılına girdik. Yani o gün doğan erkek çocuklar bugün delikanlı oldu. Doğan kızlar ise bugün genç kız oldu…

Bu meydan da bu sene yaptığımız 18 yöresel günlerimiz pandemiden sonra halkımıza çok iyi geldi. Bizde adeta bu 9 gün boyunca 7 bölgemize, OrtaasyA’ya gidip gelmiş gibi olduk. Rumeli gecemizi Mevlid-i Nebi’ye denk gelmesi münasebeti ile 30 Ekim’e erteledik.

Yöresel günlerimiz süresince bizi yalnız bırakmayan dernek başkanlarımıza, yönetimlerine,siyasi parti ilçe başkanlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Öncelikle sivil toplum kuruluşlarını ve federasyonumuzun hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zeytinburnu belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy’a teşekkür ediyorum.

Federasyonumuza bağlı derneklerimiz halkımıza çok güzel bir ev sahipliği yaptılar.

Dernek başkanlarımıza,yönetimlerine ve 9 gün boyunca 15 temmuz meydanını hınca hıç dolduran halkımıza ve emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim diyen Mehmet Çakır 9 gün devan eden Yöresel güler nedeni ile sorunsuz tamamlanması adına büyük bir fedakarlık ortaya koydu.

Çakır sözlerini şu şekilde sürdürdü “Bu tür etkinlikler halkımızın birbirini tanıması açısından çok önemlidir.

Ben Sinopluyum yıllardır diğer bölgelerimizin insanlarını, kültürlerini adetlerini yöresel günler nedeniyle daha çok öğrendim.

Bu çalışmayı çok önemsiyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

Zeytinburnu Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ise şunları söyledi “Bu sene 18.Yöresel günlerimiz çok yoğun,neşeli, kalabalık ve coşkulu bir şekilde geçti.

ZEYDEF başkanımız sayın Mehmet Çakır’aı Belediye başkanımıza,ve emeği geçen diğer belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)