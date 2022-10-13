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ZEYDEF Ve Sinop Dernek Başkanı Çakır’a Tam Not

Zeytinburnu Sinoplular Dernek Başkanı ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu(ZEYDEF )başkanı İş İnsanı Mehmet Çakır bu sene 18.si yapılan Yöresel Günlerde sergilediği performans ile bağlı dernek başkanlarından tam not aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2022 Perşembe 16:13
ZEYDEF Ve Sinop Dernek Başkanı Çakır’a Tam Not
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ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Öncelikle şahsımı 2 kere Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF)başkanlığına seçen delegelerimize bir kez daha buradan Gazeteniz aracılığı ile teşekkür etmek isterim.Sizinde bildiğiniz üzere bundan tam 18 sene önce 20 yıl Zeytinburnu’muza belediye başkanı olarak hizmet eden Murat Aydın’ın başlatmış olduğu Yöresel günlerin bu sene 18.sini yaptık.Ömer başkanımızda zaten Murat başkanımızın 15 senesinde ilçemize başkan yardımcısı olarak hizmet etti. Kendisi ilçemize belediye başkanı seçildiği günden bu yana Yöresel günlere çok önem veriyor.

YİNE ÇOK VERİMLİ BİR YÖRESEL GÜNLERİ BAŞARILI BİR ŞİKİLDE YAŞADIK…

Geçen seneki Yöresel günlerde bir sanatçımız hayatını sahnede kaybetmişti. Bu sene çok şükür hiçbir sorun yaşamadan 9 gün boyunca dolu dolu bir Yöresel gümler yaşadık .

Bize bu imkanı sunan Zeytinburnu belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy başkanımıza ve ekibine bir kez daha sizin aracılığınız ile teşekkür ederim.

Geçen seneki Yöresel gülerde Gazeteci Mehmet Alpay ve Rumeli Türkülerinin öncü sanatçılarından Arif Şentürk aramızda idi ama bu sen yoklar her iki büyüğümüze de Allah’tan rahmet dilerim.

Etkinliğin son gününde dernek başkanlarımıza ve merkezi ilçemizde bulunan gazetecilere plaket takdimi ve Zeytin fidanı hediyesi de güzel bir jest oldu.

Artık Zeytinburnu’nun bir klasiği olan Yöresel Günler’in nicelerinin ilçemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını dilerim şeklinde konuşan Mehmet Çakır 9 gün boyunca statlarında konuklarını ağırlayan dernek başkanlarına ve yönetimlerine de teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.10.2022 16:18
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