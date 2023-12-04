Y.Mimar Cemil Coşkun Budak CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Adayı Oldu (VİDEOLU)

YÜKSEK MİMAR CEML COŞKUN BUDAK YAŞAM SERÜVENİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VEREREK BAŞKAN OLMASI HALİNDE BİRİNCİ ÖNCELİĞİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM OLACAĞINI SÖYLEDİ...

Bir çok diğer aday adayının hazır bulunduğu Cemil Coşkun Budak'ın başvuru programında eski ilçe başklanı Metin Doğan'da hazır bulundu. İlk olarak ilçe başkan vekili Hakan Vardar kısa bir selamlama konuşması yaparak Budak'a başarılar diledikten sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Y.Mimar Cemil Coşkun Budak yaptığı konuşmasa mesleki başarılarını ve görev yaptığı kurum ve kuruşları sıraladı.

Bir davetlinin başkan olursanız yapacağınız ilk iş ne olurdu sorusuna ise hiç şüphe yok ki kentsel dönüşüm olacaktır dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Y.Mimar Cemil Coşkun Budak konuşmasının devamında ise şunları söyledi ;" Ben muhafazakâr bir aileden gelen Atatürk çizgisinden hiçbir zaman ayrılmayan Liberal bir kişiyim. Geçen dönem yerel seçimlerde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlığa karşı durarak Sizlere destek verdim.

Bu dönemde Zeytinburnu’nda CHP’nin iktidar olması gerektiğine çok inanıyorum. Bu bir gereklilikten fazla zorunluluktur. Ben siyaset ustası değilim fakat bizimde hayallerimiz var. Siyaset ustası Zeytinburnu’nda Metin Başkanımızdır.

Benim en iyi bildiğim iş Mimarlık ve kentsel dönüşümdür. Zeytinburnu’nun bir an önce ada bazlı dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. Bu dönüşüme en iyi bizler yaparız. Partimiz kimi Aday gösterirse şimdiden söz veriyorum sonuna kadar o adayımızın yanında olacağız dedi.

CHP Zeytinburnu eski ilçe başkanı ve Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Adayı Metin Doğan ise yaptığı konuşmada, Çok şükür CHP Zeytinburnu’nda aday adayı zenginliği var. Bu bizlerin belediyeyi ne kadar almamamız gerektiğine olan inancın sonucudur. Adayımız açıklandığında inşallah onun etrafında kenetleneceğiz. Yüksek mimar Kentsel Dönüşüm uzmanı Cemil Kardeşimizin de partimizden aday olması bizi çok gururlandırmıştır dedi.

Cemil Coşkun Budak ÖZGEÇMİŞ

Rize’nin Çayeli İlçesine bağlı Çukurluhoca köyünde 1964 yılında doğdu. İlk eğitimini Çukurluhoca İlkokulu’nda, Orta eğitimini İstanbul Zeytinburnu Ortaokulu ve Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi’nde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini 1986 yılında bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Kürsüsü Bölümünde “Maliyet Planlaması” alanında 1987-1990 yılları arasında yaptı.

Doktora çalışmasını 1990-1993 yılları arasında Yapım Yönetim Ekonomisi Proje Yönetimi alanında 2008-2010 Kentsel Dönüşüm alanında sürdürdü. Siyasete 1993 yılında Anavatan Partisi ile adım attı. 1993-2000 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Medya alanındaki çalışmalarına 1993 yılında başladı. Kendi kurduğu ve yönettiği Zeytin FM Radyo Kanalı ile 1997 den 2007’e kadar Zeytinburnu’nda etkin yayıncılık yaptı. Cumhuriyet Halk Parti’sinden gelen davet ile 2004 yılında partiye katıldı. Ve Meclis Üyesi Adayı oldu.

Seçimin ardında ilçe yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadı ve CHP den ayrıldı. Teklif üzerine Adalet ve Kalkınma Partisinden 2008yılında Belediye Başkanlığı için Aday Adayı oldu. Aynı partinin 2009-2012 yılları arasında Beşiktaş Yerel Yönetimler Başkanlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisinin 2018 yılında seçimin yenilenmesine karar alması üzerine partiden istifa etti.

Ve Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıklayarak CHP saflarına katıldı. STK GEÇMİŞİ 1990- 1993 Zeytinburnu Çevre ve Kültür Derneği Başkanlığı (2 dönem) 1993 -1997 Zeytinburnu Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı (2 dönem) 1995 -1999 Zeytinburnu Mimar Mühendisler Tek.Adamlar Derneği Başkanlığı (2 dönem) 2001- 2004 Zeytinburnu AB Kolaylaştırıcı Kurul Genel Koordinatörlüğü (2 dönem) kamu bilirkişiliği (20 yıl) 2001-2004 Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi Mezunları Derneği Başkanlığı (2 dönem) 2003-2007 Zeytinburnu Kent Konseyi kurucu YK üyeliği (2 dönem) 2003- ...

İnsan Hakları Kurulu Basın Sorumlusu (25 yıl) 2005 -2007 Zeytinburnuspor Başkan Yrd. (2 yıl) 2008- … İstanbul Konseyi Derneği Başkanı (4.dönem) 2014- … Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Ekolojik Planlama Derneği Başkanı (3.dönem) 2016-… WALD -Dünya Yerel Yönetimler Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Üyesi İŞ HAYATI 1986 Serbest Mimarlık İnşaat İşleri Budak Turizm İnşaat Mimarlık Ltd (558 Uygulama,30 restorasyon Projesi) 1993 Zeytin Reklam ve Yayın AŞ. (Marmara Bölgesi Radyo Yayıncılığı) 2001 Gazete Zeytin Gazete Z İmtiyaz Sahibi (Yerel Gazete) 2005 Akademya Mimarlık Ekolojik Planlama Ltd. (Ekolojik Planlama) 2008 Zeytin Radyo -TV Reklamcılık Yayın AŞ (URD lisanlı Radyo Yayını) GYY 2009 Gazete Z (Yerel Dijital Gazete Yayıncılığı) 2016 ZKDM ZEKDAŞ Kentsel Dönüşüm AŞ. (Kentsel planlama, 54Kentsel Dönüşüm Projesi) Proje Yürütücüsü İngilizce- Almanca dillerini biliyor. Evli. Biri kız olmak üzere iki çocuk sahibi…