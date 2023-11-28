Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)

Evladı iş insanı babasının adını yaşatmak ve amel defterini açık tutmak için bir cami yaptırmak istiyor...Zeytinburnu BeleDiyesi ile temasa geçerek cami yapacak yer talebinde bulunuyor. Zeytinburnu Beleidyesi burada bir camiye ihtiyaç var diyerek Yenikule Göğüs Hastanesindeki caminin yapıldığı yeri gösteriyor. Merhum'un oğlu insanı hiç bir masraftan kaçınmayarak şık bir caminin yapılmasını finanse ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner