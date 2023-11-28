Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)

MERHUM HACI MUSTAFA KÜÇÜK'ÜN EVLADI İŞ İNSANI BABASININ ADINI YAŞATMAK İÇİN CAMİ YAPTIRDI
Evladı iş insanı babasının adını yaşatmak ve amel defterini açık tutmak için bir cami yaptırmak istiyor...Zeytinburnu BeleDiyesi ile temasa geçerek cami yapacak yer talebinde bulunuyor. Zeytinburnu Beleidyesi burada bir camiye ihtiyaç var diyerek Yenikule Göğüs Hastanesindeki caminin yapıldığı yeri gösteriyor. Merhum'un oğlu insanı hiç bir masraftan kaçınmayarak şık bir caminin yapılmasını finanse ediyor.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Bölgede Cami isteğini yerine getiren iş insanına bölge halkı teşekkür ediyor. ALLAH Merhum Hacı Mustafa Küçük amcanıza rahmeti ile muamele eylesin. Babası adına ALLAH'IN YERYÜZÜNDEKİ evi olan camiyi inşa eden evladının da işleri güçleri rast gitsin.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 28.11.2023 12:06