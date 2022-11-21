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Yazar Mine Sota’dan Bilgi Evi Öğrencilerine Tavsiyeler…

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin düzenlediği ve çocukların her ay bir yazarla buluştuğu ‘Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’ programına konuk olan Yazar Mine Sota, “Hayata her zaman mutlu olabileceğimiz bir pencereden bakmalıyız, hayallerimizin peşinden koşmayı hiç bırakmamalıyız.” tavsiyesinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:57
Yazar Mine Sota’dan Bilgi Evi Öğrencilerine Tavsiyeler…
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin düzenlediği Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin bu ayki misafiri, Türkiye’deki genç kuşak yazarlar arasında, özellikle mizah alanında önemli bir isim olarak görülen Mine Sota oldu. Çocukları kitap dünyasında geziye çıkaran yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan Yazar Mine Sota, genç yazar adaylarıyla çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“MUTLULUĞU PARAYLA SATIN ALAMAYIZ”

“Hayatımızda iyi-kötü her şey olacak. Her fırtına ortalığı dağıtmaz aynı zamanda temizler. Biz hayatın güzel penceresinden bakmayı öğrenmeliyiz.” tavsiyesinde bulunan Yazar Sota, kitaplardan ve hayallerden bahsederek, “Biz mutluluğu isteklerimizde arıyoruz. Satın alınabilen şeylere alıştığımızda, istediğimizi almadığımız zaman bu durum bize mutsuzluk veriyor. Mutlu olmak istiyorsak, satın alınabilecek şeylere çok fazla değer vermemeliyiz!” diyerek çocuklara hayat dersleri vermeyi de ihmal etmedi.

Ne kadar geniş hayal gücüne sahip olunursa o kadar mutlu olunacağının altını çizen Yazar Sota, kendisinin küçükken hamsi olmak istediğini ve hamsileri çok sevdiğini söyleyerek çocukları güldürdü. Yazar Mine Sota söyleşinin ardından çocuklar için “Bir Baltaya Whatsapp Oldum” isimli kitabını imzaladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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