Milli Eğitim Bakanı Tekin Zeytinburnu'nda Okul Açtı

Erhan Dedeoğlu İlkokulu Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in Katılımıyla Açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Zeytinburu - İstanbul

BAŞKAN ARISOY: “OKULLARIMIZIN TAMAMINA YAKININI YENİLEDİK”

Zeytinburnu’na yeni bir ilkokul kazandıran iş insanı Erhan Dedeoğlu’na teşekkür ederek törenin açılış konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019 yılından bu tarafa Zeytinburnu’nda çok sayıda okulu yıkıp yeniden inşa etmiş olmanın kendilerine nasip oluğunu, ilçe genelinde yeni okulların inşasının devam edeceğinin altını çizdi. İlçedeki okulların durumu ile ilgili genel bilgiler veren Başkan Arısoy; “En başta Ayhan Şahenk ve Fatma Süslügil okullarıyla başlamak istiyorum.

Bu okullarımız, projesini bizim yaptığımız okullarımızdır. Gerçekten İstanbul için örnek bir proje oldu. Yine belediyemiz tarafından tamamlanan Kız İmam Hatip Lisesi eğitime, hizmete devam ediyor. Sümer Orta Okulu, Reşat Tardu ve Merkezefendi İlkokulu da yenilenen okullarımızdan. 6 Şubat depreminden sonra Zeytinburnu’muzda sadece iki okulumuz tahliye etmek durumunda kaldık. Onlarında yeniden inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“1 MİLYAR TL’LİK MESLEKİ KAMPÜS İNŞA EDİLİYOR”

Zeytinburnu’nda halen inşaatı devam eden üç yeni okulun yükseldiğini sözlerine ekleyen Başkan Arısoy, bunların önümüzdeki eğitim – öğretim dönemine hazır olacağının bilgisini verdi. Şubat ayında Cevizlibağ Mevkii’nde büyük bir mesleki eğitim kampüsünün de hizmete gireceğini dile getiren Başkan Arısoy, bugünkü rakamlarla sadece Cevizlibağ’daki mesleki eğitim kampüsünün yatırım değerinin 1 Milyar TL olduğuna dikkat çekti.

“ZEYTİNBURNU’NDA TEKİL EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİYORUZ”

Öte yandan 6 Şubat depremi itibariyle tahliye edilen iki okulun da yapımını takip ettiklerini ve bu okulların da tamamlandıktan sonra tüm ilçe genelinin tamamında tekil eğitim sistemine geçilmiş olacağını ifade eden Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zeytinburnu Belediyesi olarak her zaman okullarımızın yanında olmaya devam ettik. Sadece 2023 yılında ilçedeki okullarımızın bakım, onarım işlerine 13 Milyon TL harcadık. İlkokullara kırtasiye, lise öğrencilerimize soru bankası ve 1.500 TL nakit desteğinde bulunduk. Zeytinburnu’muzda eğitim çıtasını yukarı taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.

”BAKAN TEKİN: “EĞİTİME YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ OLDU”

Konuşmasında, Türkiye’de son 20 yılda eğitim ve öğretim alanında ciddi yatırımların yapıldığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Türkiye Cumhuriyeti’nin genel bütçesinden en büyük oranın eğitim kaynağına aktarıldığını dile getirdi. Türkiye genelinde, 2002 yılına kadar olan derslik sayısında 2 kattan fazla artış olduğunu kaydeden Bakan Tekin, “Ülkemizde eğitime olan desteğin her geçen gün artarak büyüdüğünü fark ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladık.

Bu süreçte birçok yeni okulumuzu da açtık. Bu okulların çoğunda hayırsever vatandaşlarımızın imzası vardı. Ben burada Erhan Dedeoğlu başta olmak üzere tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZ YEREL YÖNETİMLER OLMALI”

Türkiye genelinde hâlihazırda 56 binin üzerinde eğitim veren resmi okulun olduğunu kaydeden Bakan Tekin, özellikle okulların ihtiyaçları karşılama konusunda zorluklar yaşandığına değindi. Bu noktada en büyük destekçilerinin yerel yönetimler olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Okullarımızın her birisinin ihtiyacı var.

Biz bakanlık olarak ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. Ancak bu tek başına altından kalkması zor olan bir yüktür. Dolayısıyla bu okulların eğitime devam etmesi için en büyük destekçilerimiz yerel yönetimler oluyor. Sadece su faturasını tavan ücret üzerinden yansıtan belediyeler var.

Bir de böyle Zeytinburnu gibi eğitime destek veren belediyeler var. Buradan başkanımızın kendisine de çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimize buradan bir kez daha seslenmek istiyorum: Eğitime katkı vermeleri ülkemizdeki okulların büyüyüp gelişmesini, eğitim kalitesinin artmasını sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)