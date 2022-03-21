Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’ne “Kültürel Mekân Yaklaşımı” Ödülü

Zeytinburnu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete alınan “Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi” AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’da düzenlediği ‘Kültür Sanat Kongresi’nde, “Kültürel Mekân Yaklaşımı” ödülüne layık görüldü. Zeytinburnu Belediyesi adına kongreye katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a ödülü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan tarafından takdim edildi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak, partimizin hedefleri ile uyumlu ama özgün bir kültür politikası oluşturmaya çalıştık. Son olarak hizmete aldığımız Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi, bu yaklaşımın en iyi örneklerinden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.



SANAT ALANINDA BİR İHTİSAS MEKÂNI

Kazlıçeşme Sanat’ın bir bölümü olan Sanat Kütüphanesi, binanın üst katında yer alıyor. Bir ihtisas kütüphanesi olarak İstanbul ve Türkiye’de az sayıda örneği bulunan kütüphanelerden biri. Kütüphanenin dekorasyonu, bir sanat kütüphanesine yakışacak biçimde özel olarak tasarlandı. Resim, grafik, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik konularında 10 bin adet Türkçe ve yabancı dilde kitap barındıran kütüphane periyodik yayın açısından da zengin. Daha çok lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve sanatçılara hizmet vermesi planlanan kütüphanede mevcut bilgisayarlarla veya kişisel bilgisayarla ilgili alanlarda dijital kaynaklara veya veritabanlarına ulaşmak kolay. Dışarıya kitap verilmiyor ancak fotokopi hizmeti var. Kütüphanede bir program çerçevesinde özel gösterimler, söyleşiler ve mini konserler düzenleniyor. Ziyaretçilere ilham vermek üzere salonun merkezine yerleşen piyano, içinde saklı duran sesleri açığa çıkaracak hünerli elleri bekler durumda. Yanındaki küre ise sanatın evrenselliğini sembolize ediyor. Kütüphanede çay kahve içmek isteyenler için gerekli donanım var.