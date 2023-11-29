Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)

HASAN ALİ HAYIROĞLU RABBİM BANA EŞİMİN ÖLÜMÜNÜ GÖTERMESİN DİYEREK DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPTI

Eşi,doktor oğlu ve çok kalabalık bir aile dostu ile CHP Zeytinburnu ilçe başkanlığına gelen Hasan Ali Hayıroğlu'nu İlçe başkanı Metin Doğan karşıladı. Hayıroğlu ilk olarak kendisine destek için gelen partililer ile selamlaşarak hal ve hatırını sordu. Akabinde toplantı salonuna geçildi. Açılış konuşmasını yapan Metin Doğan şunları söyledi " Partimize yoğun olarak belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği için başvuru yapılıyor. Bugünde 5 yıldır partimizi Zeytinburnu Belediye meclisinde başarılı bir şekilde temsil eden mimar Hasan Ali Hayıroğlu'da Belediye başkan aday adaylığı başvurusnu yapıyor. Bütün adaylarımıza başarular dilerim. Yolları açık olsun dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

HASAN ALİ HAYIROĞLU ÇOK DUYGUSAL BİR ADAY ADAYLIK KONUŞMASI YAPTI

"Evlatlarımın bugün ülkesine yararlı birer birey olmalarının en büyük mimarı eşimdir. Rabbimden tek dileğim eşimden önce vefat etmek. Ancak bizim sülalemizin yaşama ömrü 100 yaşın üstünde diyerek hem duygusal hemde Karadeniz'in zeka kokan bir çok anekdotunu anlattı. Bütün yaşamını Zeytinburnu ilçesinde geçirdiğini anlatarak başta binlerce Hayıorlu ailesinin kendiisne destek vereceğini ve bundan dolayı da seçimi kazanabileceğine inandığını söyleyen Hayıoğlu partimizin bu sefer hata yapmayarak mutlaka herkesi kucaklayacak bir aday ile seçime girip kazanması için elimden geleni yapacağım dedi. Programa daha önce aday adaylık başvurusu yapan Mimar Süleyman Uluocak başta olmak üzere çok sayıda çok sayıda partili katılarak Hayıoğlu'na desteğini sundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)