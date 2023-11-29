banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.009,33
ALTIN
1.898,00
DOLAR
28,91
STERLİN
36,77
EURO
31,76
Omuzunuzda Ağrı Ve Sertlik Varsa Dikkat Edin
Omuzunuzda Ağrı Ve Sertlik Varsa...
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)
Son Dakika
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir...
Başkan Bozkurt kadına karşı şiddet genelgesini imzaladı
Başkan Bozkurt kadına karşı şiddet...
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız İçin Kullanacağız Diyerek İBB Bizim Kalacak Dedi
Son Dakika
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız...

Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe başkanlığında yoğun bir A. Adaylık başvurusu devam ediyor. Partinin Zeytinburnu Meclis üyesi inşaat Mühendisi Hasan Ali Hayıroğlu 'da kalabalık bir destekçisi ile ilçe merkezine gelerek 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde aday olmak için şansını deneyerek aday adayı başvurusunu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2023 Çarşamba 08:00
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)
banner171

HASAN ALİ HAYIROĞLU RABBİM BANA EŞİMİN ÖLÜMÜNÜ GÖTERMESİN DİYEREK DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPTI 

Eşi,doktor oğlu ve çok kalabalık bir aile dostu ile CHP Zeytinburnu ilçe başkanlığına gelen Hasan Ali Hayıroğlu'nu İlçe başkanı Metin Doğan karşıladı. Hayıroğlu ilk olarak kendisine destek için gelen partililer ile selamlaşarak hal ve hatırını sordu. Akabinde toplantı salonuna geçildi. Açılış konuşmasını yapan Metin Doğan şunları söyledi " Partimize yoğun olarak belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği için başvuru yapılıyor. Bugünde 5 yıldır partimizi Zeytinburnu Belediye meclisinde başarılı bir şekilde temsil eden mimar Hasan Ali Hayıroğlu'da Belediye başkan aday adaylığı başvurusnu yapıyor. Bütün adaylarımıza başarular dilerim. Yolları açık olsun dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

HASAN ALİ HAYIROĞLU ÇOK DUYGUSAL BİR ADAY ADAYLIK KONUŞMASI YAPTI   

"Evlatlarımın bugün ülkesine yararlı birer birey olmalarının en büyük mimarı eşimdir. Rabbimden tek dileğim eşimden önce vefat etmek. Ancak bizim sülalemizin yaşama ömrü 100 yaşın üstünde diyerek hem duygusal hemde Karadeniz'in zeka kokan bir çok anekdotunu anlattı. Bütün yaşamını Zeytinburnu ilçesinde geçirdiğini anlatarak başta binlerce Hayıorlu ailesinin kendiisne destek vereceğini ve bundan dolayı da seçimi kazanabileceğine inandığını söyleyen Hayıoğlu partimizin bu sefer hata yapmayarak mutlaka herkesi kucaklayacak bir aday ile seçime girip kazanması için elimden geleni yapacağım dedi.  Programa  daha önce aday adaylık başvurusu yapan Mimar Süleyman Uluocak başta olmak üzere çok sayıda çok sayıda partili katılarak Hayıoğlu'na desteğini sundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 29.11.2023 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEYGEM 3. Ayak Tenisi Turnuvası Başlıyor
ZEYGEM 3. Ayak Tenisi Turnuvası Başlıyor
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169