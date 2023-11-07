Geleceğin Ustaları’ Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini işi eserlerin yer aldığı Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması “Geleceğin Ustaları”nda dereceye giren eserler belli oldu. Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini olmak üzere 4 farklı branşta düzenlenen Geleneksel Sa¬natlar Tasarım Yarışması, yine 4 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri eserlerini gönderdi. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırla¬ması uygulanmadı. Seçici kurulun yayınladığı sonuç bildirgesine göre; Celi Sülüs branşında 10. Yıl Özel Ödülü’nü Karzan Abubaker Kareem, Hüsn-i Hat’ta Hafize Sunduvaç Namazi ve Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi, tezhip kategorisinde Darya Novin, minyatürde Semra Sayitoğlu, çinide ise Havva Ay birinciliği elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ 25 KASIM’DA ZKSM’DE…