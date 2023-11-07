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Geleceğin Ustaları’ Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında bu yıl 10’uncusunu düzenlediği ve Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini işi eserlerin yarıştığı “Geleceğin Ustaları” Yarışması’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2023 Salı 18:25
Geleceğin Ustaları’ Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
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Zeytinburnu Kültür Sanat’ın bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini işi eserlerin yer aldığı Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması “Geleceğin Ustaları”nda dereceye giren eserler belli oldu. Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini olmak üzere 4 farklı branşta düzenlenen Geleneksel Sa¬natlar Tasarım Yarışması, yine 4 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri eserlerini gönderdi. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırla¬ması uygulanmadı. Seçici kurulun yayınladığı sonuç bildirgesine göre; Celi Sülüs branşında 10. Yıl Özel Ödülü’nü Karzan Abubaker Kareem, Hüsn-i Hat’ta Hafize Sunduvaç Namazi ve Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi, tezhip kategorisinde Darya Novin, minyatürde Semra Sayitoğlu, çinide ise Havva Ay birinciliği elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ 25 KASIM’DA ZKSM’DE…

25 Kasım 2023 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Her kategori birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne ise 30 bin TL para ödülü dağıtılırken, bir esere de 60 bin TL 10. Yıl’a Özel para ödülü verilecek. Aynı zamanda jüri tarafından seçilen bazı eserler 20 bin TL’lik teşvik ödülü alacak.

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