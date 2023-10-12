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‘Geleceğin Ustaları’ 10’uncu Kez Seçiliyor

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında bu yıl 10’uncusunu düzenlediği ve Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini işi eserlerin yarıştığı “Geleceğin Ustaları” yarışması için başvurular kabul edilmeye devam ediyor. Zeytinburnu Kültür Sanat’ın bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini işi eserlerin yer alacağı Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması “Geleceğin Ustaları” için katılımlar devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 16:25
‘Geleceğin Ustaları’ 10’uncu Kez Seçiliyor
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2023 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında gerçekleşen “Geleceğin Ustaları” yarışması için son başvuru tarihi ise 28 Ekim 2023 olarak belirlendi. Eser sahipleri yarışmaya girecek olan çalışmalarını Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki ilgili birime elden teslim edilebiliyor. USTALAR SANATINI KONUŞTURACAK Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip ve Çini olmak üzere 4 farklı branşta düzenlenen Geleneksel Sa¬natlar Tasarım Yarışması, yine 4 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri sadece seçeceği bir adet eserle katılabiliyor. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırla¬ması bulunmuyor. Yarışmanın şartnamesi ile ilgili detaylı bilgilere www.geleceginustalari.ist adresinden ulaşabilmek mümkün. DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın her kategori birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne ise 35 bin TL para ödülü dağıtılırken, bir esere de 60 bin TL 10. Yıl’a Özel para ödülü verilecek. Aynı zamanda jüri tarafından seçilecek bazı eserler de toplam 40 bin TL’lik teşvik ödülü kazanacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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