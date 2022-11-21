banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.490,46
ALTIN
1.043,26
DOLAR
18,63
STERLİN
22,02
EURO
19,07
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
Son Dakika
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili...
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu Şehri Ve Ülkeyi Nasıl Ayağa Kaldırırız Siz Hayal Edin”
Son Dakika
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu...
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
Son Dakika
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde...
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi Arazisini Yaşam Merkezi Yaptık
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi...

Fotoğraf Yarışması İçin Son 3 Gün

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen, ‘Zeytinburnu’nu En İyi Anlatan Karelerin’ kıyasıya yarışacağı ’12. Fotoğraf Yarışması’na katılımlar devam ediyor. 19 Kasım 2022 tarihine kadar fotoğrafların kabul edileceği yarışmaya başvuru için son 3 gün.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:02
Fotoğraf Yarışması İçin Son 3 Gün
banner171

Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ‘Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 12’nci kez düzenleniyor. Yaklaşık 160 bin TL’lik para ödülünün dağıtılacağı ’12. Fotoğraf Yarışması’nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Şimdiye kadar çok sayıda başvurunun olduğu Fotoğraf Yarışması’na katılım için son 3 gün. Sanatçılar 19 Kasım 2022 tarihine kadar yarışma için fotoğraf gönderebiliyorlar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ olmak üzere iki farklı kategoriden oluşuyor. Serbest kategoride birinci olan esere 12.500 TLikinciye 7.500 TLüçüncüye 5.000 TL para ödülü verilirken, 1 esere 4.000 TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü5 esere 2.000 TL’lik mansiyon ödülü ve 30 esere de 1.000 TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü Kategorisi’nde ise; birinciye 15.000 TLikinciye 10.000 TL ve üçüncüye 7.500 TL para ödülü verilirken, 1 esere 6.000 TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü5 esere 4.000 TL’lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 1.500 TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak.

KATILIMLAR DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 12. Fotoğraf Yarışması‘nın seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun AralFotoğraf Sanatçısı İzzet Keribarİsmail KüçükLeyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor. 19 Kasım 2022 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.turkiyefotografvakfi.org adresinden veya nguler@zeytinburnu.bel.tr mail adresinden bilgi alabiliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi
Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi
10. Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Yapıldı
10. Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Yapıldı
Zeytinburnu Belediyesi’nden 2 Bin 575 Gence Ücretsiz Eğitim Desteği
Zeytinburnu Belediyesi’nden 2 Bin 575 Gence Ücretsiz Eğitim Desteği
Zeytinburnu Yeni Bir Sosyal Tesise Kavuşuyor…
Zeytinburnu Yeni Bir Sosyal Tesise Kavuşuyor…
Yazar Mine Sota’dan Bilgi Evi Öğrencilerine Tavsiyeler…
Yazar Mine Sota’dan Bilgi Evi Öğrencilerine Tavsiyeler…

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169