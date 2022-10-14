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Düzceliler Dernek Başkanı Kaval Meşhur Düzce Kabak Tatlısını Zeytinburnu Halkına Tattırdı

​​​​​​​İstanbul Zeytinburnu 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen 18.Yöresel Günler Şöleni final gecesinde Karadenizin Marmara Bölgesindeki kolu Düzce ve Düzceliler renk kattı. Katılımın yoğun olduğu gecede Düzceliler yöresel halk oyunları ve Kemençe ile katılımcıları coşturdular.Protokolü’de üç ayak kemençe oyununa kaldıran kaval , 15 Temmuz meydanında adeta Karadeniz gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2022 Cuma 08:51
Düzceliler Dernek Başkanı Kaval Meşhur Düzce Kabak Tatlısını Zeytinburnu Halkına Tattırdı
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Stantlarında 9 gün boyunca yöresel ürünleri sergileyen Düzceliler finalde ziyaretçilere kabak tatlısı ikram ettiler.
Düzceliler Güzeldere şelalesinden, Samandere Şelalesine, Ceneviz kalesinden, Fakıllı mağarasına, Kurugöl Kanyonundan, Melen raftingine, Böreğinden mantısına, kabak tatlısından fındığına Düzce’nin tanıtımını Zeytinburnu 15 Temmuz meydanına taşıdılar.. Yöresel ürün satışlarının yapılması, kültürün ve yörenin tanıtılması amaçlanan günlerde Karadeniz bölge rüzgarı Düzce üzerinden estirildi.
Zeytinburnulular Düzce standına gelerek bal ve fındık satın aldı ve Düzce’yi yakından tanımak için Dernek yetkililerinden gezilecek yerlerle ilgili bilgiler aldı.
Avrupa Yakası Düzceliler standını ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, MHP İstanbul İl Başkanı Biro Gür , Siyasi Partilerin ilçe Başkanları, ZEYDEF Genel Başkanı Mehmet Çakır, Avrupa Yakası Düzceliler Dernek Başkanı Abdülkerim Kaval ile birlikte ziyaretçilere kabak tatlısı ikram ettiler. Vatandaşların ardından protokole ikram edilen tatlıyı afiyetle yiyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Düzcelilerin kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken standa tam not verdiler.
Avrupa Yakası Düzceliler Dernek Başkanı Abdülkerim Kaval, “Yaklaşık iki haftadır yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla burada ciddi bir çalışma yaptık ve bu geceye hazırlık için kolları sıvamıştık. Bu akşam aşırı katılım ve ilgiden son derece memnun kaldık. Kabaklarımızı Düzce’mizden getirmiştik.Alanda aşırı talebe karşılık tatlımızı hamdolsun misafirlerimize tattırmış olduk. Öncelikle AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a, MHP İl Başkanı Birol Gür’e siyasi parti başkanlarımıza, Kaymakamımıza, standımızı ziyaret eden Zeytinburnu halkına ve özellikle Düzceli Hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.’ dedi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 14.10.2022 09:09
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