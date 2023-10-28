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Dr. Reşit Galip İlkokulu Aile Birliği Melike Akdarma’ya Emanet

Zeytinburnu Dr.Reşit Gali İlkokulunda yapılan Okul aile birliği seçiminde Melike Akdarma okul aile birliği başkanı seçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2023 Cumartesi 09:02
Dr. Reşit Galip İlkokulu Aile Birliği Melike Akdarma’ya Emanet
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MELİKE AKDARMA KENDİSİNİ SEÇEN OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİNE VE OKUL MÜDÜRÜ SERKAN SEĞMEN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Melike Akdarma seçildikten sonra şunları söyledi “Öncelikle bu göreve talip olmamda beni cesaretlendiren okul müdürümüz Serkan Seğmen’e ve oyları ile beni seçen okul aile birliği üyelerimize teşekkür ederim şeklinde konuştu”…

Akdarma sözlerine şu şekilde devam etti “Bizler bu göreve evlatlarımız daha rahat bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyeti görsün diye elimizi taşın altına koyduk. İnşallah okul aile birliği yönetim kurulu üyelerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idaremiz ile beraber sağlıklı bir eğitim için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için hep beraber çalışacağız inşallah”…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansın (İTHA)

Son Güncelleme: 28.10.2023 09:05
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