Dilman Kaya Hep Beraber Ortak Akıl İle ZEYDEF’i Yönetmeye Talibim Dedi (VİDEOLU)

ZEYDEF’E ÜYE BİR ÇOK DERNEK BAŞKANI DAVET’E İCABET ETTİ ….

Yemek davetinde dernek başkanlarını bir araya getirip istişarelerde bulunan Dilman Kaya toplantıda yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi ”Hepinizin bildiği üzere çok yakında ZEYDEF’i mizin genel kongresi var. Yıllardır beraber çalıştığımız başkanımız sayın Mehmet Çakır ile beraber güzel hizmetlere imza attık.Başkanımız tüzük gereği 3 kez aday olamıyor. Biz de onun bıraktığı yerde Federasyonumuzu daha da iyi yerlere getirmek adına adaylığına talibiz.Siz delegelerimizde oylarınız ile bize katkı verirseniz hep beraber ortak akıl ile derneklerimizin üst çatı kuruluşu olan ZEYDEF’i yönetmeye talibim dedi.

İŞTE DİLMAN KAYA’NIN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIM

Zeytinburnu Dernekler Federasyonunda ZEYDEF'te yapılacak olan seçim öncesi,

Dernek Başkanlarımızla, samimi aile ortamında güzel bir organizasyon ile bir araya geldik.

Birlikte bir aile olduğumuzu, abi kardeş olduğumuzu her birimizin yüzünde beliren o samimi ifadelerle birbirimize göstermiş olduk.

Bu çabayla bu iradeyle, birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Gelen gelemeyen mazeret bildiren ZEYDEF mensubu bütün Başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)