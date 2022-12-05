banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.962,97
ALTIN
1.081,85
DOLAR
18,63
STERLİN
22,98
EURO
19,71
Dilman Kaya Hep Beraber Ortak Akıl İle ZEYDEF’i Yönetmeye Talibim Dedi (VİDEOLU)
Son Dakika
Dilman Kaya Hep Beraber Ortak...
Zeytinburnu’na Yeni 20 Bin Metrekarelik Kapalı Pazar Alanı, Otopark ve Spor Tesisi…
Zeytinburnu’na Yeni 20 Bin Metrekarelik...
Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör, Deprem ve Zamlar oldu
Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör,...
“Başkanla Akşam Çayı Programı”nın İlki ‘Yeşiltepe Mahallesi’yle Başladı
“Başkanla Akşam Çayı Programı”nın İlki...

Dilman Kaya Hep Beraber Ortak Akıl İle ZEYDEF’i Yönetmeye Talibim Dedi (VİDEOLU)

Merkezi Zeytinburnu ilçesinde olan İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı İş insanı Dilman Kaya ZEYDEF kongresine sayılı günler kala üye dernek başkanlarını Zeytinburnu Belediyesi Belratkapı Sosyal Tesisinde verdiği yemekte ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Aralık 2022 Pazartesi 08:20
Dilman Kaya Hep Beraber Ortak Akıl İle ZEYDEF’i Yönetmeye Talibim Dedi (VİDEOLU)
banner171

ZEYDEF’E ÜYE BİR ÇOK DERNEK BAŞKANI DAVET’E İCABET ETTİ ….

Yemek davetinde dernek başkanlarını bir araya getirip istişarelerde bulunan Dilman Kaya toplantıda yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi ”Hepinizin bildiği üzere çok yakında ZEYDEF’i mizin genel kongresi var. Yıllardır beraber çalıştığımız başkanımız sayın Mehmet Çakır ile beraber güzel hizmetlere imza attık.Başkanımız tüzük gereği 3 kez aday olamıyor. Biz de onun bıraktığı yerde Federasyonumuzu daha da iyi yerlere getirmek adına adaylığına talibiz.Siz delegelerimizde oylarınız ile bize katkı verirseniz hep beraber ortak akıl ile derneklerimizin üst çatı kuruluşu olan ZEYDEF’i yönetmeye talibim dedi.

İŞTE DİLMAN KAYA’NIN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIM

Zeytinburnu Dernekler Federasyonunda ZEYDEF'te yapılacak olan seçim öncesi,

Dernek Başkanlarımızla, samimi aile ortamında güzel bir organizasyon ile bir araya geldik.

Birlikte bir aile olduğumuzu, abi kardeş olduğumuzu her birimizin yüzünde beliren o samimi ifadelerle birbirimize göstermiş olduk.

Bu çabayla bu iradeyle, birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Gelen gelemeyen mazeret bildiren ZEYDEF mensubu bütün Başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.12.2022 08:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu’na Yeni 20 Bin Metrekarelik Kapalı Pazar Alanı, Otopark ve Spor Tesisi…
Zeytinburnu’na Yeni 20 Bin Metrekarelik Kapalı Pazar Alanı, Otopark ve Spor Tesisi…
“Başkanla Akşam Çayı Programı”nın İlki ‘Yeşiltepe Mahallesi’yle Başladı
“Başkanla Akşam Çayı Programı”nın İlki ‘Yeşiltepe Mahallesi’yle Başladı
Geleceğin Ustaları Ödüllerini Aldı…
Geleceğin Ustaları Ödüllerini Aldı…
Zeytinburnu’nun Yürüyen Tarihi Gazeteci Mehmet Alpay ZKSM’de Anıldı
Zeytinburnu’nun Yürüyen Tarihi Gazeteci Mehmet Alpay ZKSM’de Anıldı
Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi
Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169