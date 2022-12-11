Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)

DİVAN SEÇİMİNDEN SONRA KONGRE BAŞLADI

Divan başkanı eski ilçe başkanı iş insanı Harun Altunbaş divan üyeleri Seyit Ali Gödel,Onur Aslan,Aygün Şans,İl Başkan yardımcısı Aşkın Hödek,Gaziosmanpaşa İlçe başkanı,Banu Yavaş İldar,Avcılar ilçe başkanı, Serdar Uran ve Murat Akça ‘dan oluşan divan‘ın yönettiği kongre ‘ye katılım oldukça yoğundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İŞTE DEMOKRAT PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI SERVET HACIAHMETOĞLU’NUN KONUŞMASI

Değerli Başkalarım,Muhterem ilçe başkanlarım Saygıdeğer Hazirun Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığımızın 15. Olağan Kongresine hepiniz HOŞGELDİNİZ….

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Enflasyonun tavam yaptığı,sığınmacı kaçak göçmen sorunun her gün giderek arttığı, kiraların ve alım gücünün ne halde olduğunu söylemeye gerek bile görmüyorum.

Ne yazık ki Türk Milleti kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş haline gelmiş,hiçbir şeye ulaşamaz olmuştur.

Konut ciddi ölçüde artması halkımızı zor duruma soktuğu gibi yabancılar için Türk vatandaşlığına açılan bir kapı olmuştur.

Türk vatandaşı bırakın ev almayı,kira bile ödeyemez hale gelmişken hükümetin buna sessiz kalması ve adım atmaması bu millete verdiği değeri göstermektedir.

İşsizlik Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek seviyesinde olduğunu hepiniz biliyorsunuz .Özellikle genç işsizliğin tavan yapması, gençlerimizi ülkeden uzaklaşma arzusuna itmiştir. Gençlerimizin ne yazık ki kendilerine bu ülkede artık bir gelecek görmediği için yurt dışına gitmenin yollarını arar hale gelmiştir.

Büyük umutlarla üniversitesini bitirip hayallerine ulaşması gereken gençlerimiz, bırakın istediği işe girmeyi asgari ücret ile 3 harfli marketlerde bile iş bulmaz hale gelmiştir.

Bugün hepimizin çevresinde mühendisler,öğretmenler ya petrol istasyonlarında ya da bir maket de çalışıyor.

Ülkemizde zaten bir işsizlik söz konusu idi ayrına 10 milyon göçmenin ülkeye giriş yapmasından sonra işsizli daha da artmıştır.

Güzel Zeytinburnu’muz e yazık ki bugün sığınmacı ve kaçak cenneti olmuştur.

Artık kendimizi ilçemizde yabancı hisseder olduk. Bir çok eski Zeytinburnu’lu hemşehrimiz nisbeten daha az sığınmacının olduğu başka ilçelere taşınır oldu.

Bir çok sığınmacı kendi ülkelerinde yapamadıkları terör eylemleri yaparak halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktan geri durmuyorlar.

Bizler yıllardır hudutlarımız namustur iyi korunsun derken bazıları bizi yalancılıkla suçluyordu işte İstiklal caddesi saldırısını yapan teröristin kaçak giriş yapan birisi olduğu oraya çıktı ve haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu dedi.

ZEYTİNBURNU SPORUMUMUZ bir zamanlar süper ligde fırtına estiriyordu.Bugün ise stadı bile metruk hale gelmiş ve ancak amatör ligde mücadele ediyor.Kimse ilçemize bu kadar yanlışı yapanlardan hesap soramıyor.

İşte 2023 yılında yapılacak olan genel seçimde halkımız bunlara sebep olanlardan hesap soracaktır.

6’Lı Masa’nın taraflarından birisi olan Demokrat Parti olarak Ülke menfaati söz konusu olduğu zaman bizim için gerisi teferruattır dedik ve burada yer aldık…

Değerli dostlar muhterem Zeytinburnu’lular aslında ilçemizin sorunlarını konuşsak günlerce bitmez sabrınızı zorlamamak için sözlerimi burada tamamlarken 15. Olağan Genel Kongremize katılmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederken daha önce görev yapan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ederken yeni seçilecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun …

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)