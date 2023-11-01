banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.528,57
ALTIN
1.802,99
DOLAR
28,33
STERLİN
34,35
EURO
29,87
Bu Başkan Sabah Çorba Akşam Çay İkram Ediyor
Bu Başkan Sabah Çorba Akşam...
İmamoğlu Çalışmalarımızı Gelecek Seçim İçin Değil Gelecek Nesil İçin Yapıyoruz Dedi
Son Dakika
İmamoğlu Çalışmalarımızı Gelecek Seçim İçin...
İBB'NİN Dev Kuruluşu İSKİ Yatırıma Doymuyor
Son Dakika
İBB'NİN Dev Kuruluşu İSKİ Yatırıma...
ZKSM’de 100’üncü Yıla Özel Panel ve Sergi
ZKSM’de 100’üncü Yıla Özel Panel...

Bu Başkan Sabah Çorba Akşam Çay İkram Ediyor

Her sabah 07.00 – 09.00 saatleri arasında ilçenin ana ulaşım arterlerinde konumlanan Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, günde 1.200 kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2023 Çarşamba 16:38
Bu Başkan Sabah Çorba Akşam Çay İkram Ediyor
banner171

Zeytinburnu’nda Güne Sıcak Çorba İkramı İle Başlıyorlar…

Her sabah Zeytinburnu Belediyesi Aşevi’nde taze taze pişen sıcak çorba, işe yetişmeye çalışan vatandaşlara yolluk olarak ikram ediliyor. Günde 1.200 kişiyi sıcak çorba ile buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, her gün ilçenin farklı bir ulaşım noktasında konumlanarak sabahın erken saatlerinde işe, okula yetişmeye çalışan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Sabah saat 07.00 – 09.00 arasında servis yapan Mobil İkram Aracı; Cevizlibağ Tramvay ve Zeytinburnu Metro Durağı, Kazlıçeşme ve Zeytinburnu Marmaray istasyonlarında sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Geçen yıl 58 bin kap çorba ikramında bulunan Zeytinburnu Belediyesi, bu sene 90 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZKSM’de 100’üncü Yıla Özel Panel ve Sergi
ZKSM’de 100’üncü Yıla Özel Panel ve Sergi
Dr. Reşit Galip İlkokulu Aile Birliği Melike Akdarma’ya Emanet
Dr. Reşit Galip İlkokulu Aile Birliği Melike Akdarma’ya Emanet
Gazeteciler Sordu Başkan Arısoy Samimi Cevaplar Verdi (VİDEOLU)
Gazeteciler Sordu Başkan Arısoy Samimi Cevaplar Verdi (VİDEOLU)
4 Bin 346 Lise Öğrencisine 350 Bin Soruluk YKS’ye Hazırlık Seti
4 Bin 346 Lise Öğrencisine 350 Bin Soruluk YKS’ye Hazırlık Seti
İBB'Den Zeytinburnu'na İSKİ Yatırımı
İBB'Den Zeytinburnu'na İSKİ Yatırımı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169