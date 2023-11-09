Başkanla Akşam Çayının Ana Gündem Maddesi Kentsel Dönüşüm Oluyor (VİEOLU)

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her Çarşamba günü gerçekleştirdiği Başkanla Akşam Çayı Programı’nın bu haftaki durağı Telsiz Mahallesi oldu. Telsiz Mahallesi sakinlerinin temel gündem konusunu ise kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturdu. Telsiz Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Başkan Arısoy, aynı zamanda kentsel dönüşüm çalışmalarına dâhil olmak isteyen malikler için kapsamlı açıklamalarda bulundu. Başkan Arısoy, 2021 yılında uygulamaya başladıkları Yeni İmar Plan Notu yönetmeliğiyle birlikte, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarında hızlı bir artışın olduğuna da dikkat çekti.

“MALİKLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

“Zeytinburnu’nun genelindeki evlerin dönüşümü nasıl olacak?” sorusuna 2019 yılında göreve geldiği ilk meclis toplantısında Zeytinburnu Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurma kararıyla süreci başlattıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmakla kendimize büyük bir hedef de belirlemiş olduk. Öncelikle burada karşılıklı bir bilgi akışının olduğu, istek ve beklentilerin neler olduğunu net anlayabileceğimiz büyük bir enformasyon ağı gelişti.” dedi. Bu çalışmaların neticesinde yeni bir imar plan notu geliştirdiklerini kaydeden Başkan Arısoy, “Yeni İmar Plan Notu’muz kentsel dönüşümde hemşehrilerimizin üzerindeki yükü hafifletmek için çalışıldı. Hatta bu çalışmamız üniversitelerden ödül aldı, aynı zamanda farklı belediyelere de örnek proje oldu.

Yeni İmar Plan Notu’nda; çatı arası piyesleri tama tamamlama imkânı sunuyor. İki parselin birleşmesi halinde imar artışı var. Evi donatı alanında kalan, kaldığı için de yeniden yapılması mümkün olmayan yerler için hak kaybını önleyici tedbirler mevut.” diye konuştu.

“ZEYTİNBURNU’NDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM HAREKETİ BAŞLATTIK”

Farklı mahallelerde projelerin de devreye girmesiyle birlikte 2021 Kasım ayından itibaren Zeytinburnu’nda büyük bir dönüşüm hareketinin başladığını ifade eden Başkan Arısoy şunları söyledi: “2022 yılı yeni binalar için en fazla ruhsat verdiğimiz yıl oldu. 2023 yılında biraz daha hız kestiğini düşündüğümüz için yeniden imar plan notu hareketimizi daha anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştık. O arada yaşanan 6 Şubat büyük deprem felaketinin ardından hepimiz kentsel dönüşümün önemini bir kez daha anlamış olduk.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müze ilaveten Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi’ni de kurduk. Tabii biz elimizden geleni yapıyoruz ancak bir noktadan sonra iş hemşehrilerimize kalıyor. Sizlerden de kentsel dönüşüm iradesini ortaya koymanızı bekliyoruz.”

“TELSİZ MAHALLESİ’NDEKİ DÖNÜŞÜM İÇİN AŞINDIRMADIĞIMIZ KAPI KALMADI”

Telsiz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak da ayrıntılı açıklamalar yapan Başkan Arısoy konuşmasına şöyle devam etti: Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm süreci benden öne başlamış bir projeydi. Bizzat siz hak sahipleri de bunu biliyorsunuz. 2019 yılından bu yana bu meseleyi çözmek için çok uğraştık, aşındırmadığımız kapı kalmadı. 2020 yılının sonunda, maliklerin 3’te 2 çoğunluğunu sağladıktan sonra Bakanlıktan yetki alarak işe koyulduk.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne itirazı üzerine deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen eski binaların yıkılamayacağı kararı çıktı. Bu bizim için Telsiz Mahallesi’ndeki toplu dönüşümü aksatan birinci faktör oldu. Bütün olarak planlanabilecek bir proje alanı mevcuttaki binaların bazılarının korunarak geliştirilmesi durumunda kaldı. 3’üncü projede Bakanlığa gittik ve onay aldı. Bu süreçte 2 yıl kaybettik, ardından pandemi ve depremi yaşadık. Dolayısıyla Telsiz Mahallesi kentsel dönüşümünün inşa süreci sekteye uğramış oldu. Mağduriyeti kabul ediyoruz, ancak günlerin hesabını yapıyoruz, en erken şekilde yeni yapıları teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz yılbaşına kadar evleri hak sahiplerine teslim etmektir.

TOKİ tarafında oluşturulacak tüm maliyet eşit bir şekilde hak sahiplerine dağıtılacak.” Başkan Arısoy’un Zeytinburnu ile ilgili gündemdeki konulara ilişkin sorulara verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

“TELSİZ BİLGİ EVİ YILBAŞINDA HİZMETE ALINIYOR”

“Telsiz Mahalle’mize bir Bilgi Evi’ni kazandırmak yıllardır hatta benim Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde de istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şeydi. Bunu yıllardır hep birlikte istedik. Telsiz Mahalle’miz bu tarz işlerin yapılabilmesi için maalesef çok elverişli bir lokasyon değildi. Bu dönem Allah nasip etti. Ben bu işe yola çıkarken söz vermemiş olmama rağmen; çalıştık, uğraştık Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir yer bulduk. Hepinizin bildiği üzere, 100. Yıl okulumuzun köşesinde bir yer bulduk ve inşaatına başladık. İnşallah hedefimiz yılbaşına kadar orayı hizmete almak. Semt Konağı olarak inşa ettiğimiz bu binamızda; Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve Bilgi Evi olacak. Zeytinburnu’nda bir talebi, ihtiyacı daha gidermenin mutluluğu içerisindeyim.”

“YAZ VE KIŞ SPOR OKULLARIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Zeytinburnu’nda gençlerimizi yoğun bir şekilde spora teşvik etmek için yaptığımız çalışmalar bizim dönemimize nasip oldu. Futbol branşını ilçemizdeki 16 amatör spor kulübümüze bıraktık, bu süreçte kulüplerimize nakit yardımında da bulunduk. Yaz ve Kış spor okullarını açtık, ilkokul ikinci sınıftan başlayarak okullardaki öğrencilerimiz 10 farklı spor branşında eğitimler alabiliyor.

“PAZARLARI HEP BİRLİKTE DAHA MODERN BİR PLATFORMA TAŞIYACAĞIZ”

“Pazarlarımız Zeytinburnu’nun geleneksel unsurudur.

Genelde vatandaşlarımız pazarlardan kurtulmak için şikâyette bulunurlar. Bana da aynı şekilde gelen çok oldu. Pazarlar bizim kültürümüzün bir parçası, pazarcı kardeşlerimiz de bizim hemşehrilerimiz. O zaman da söylediğim gibi bunları bir anda ortadan kaldırma şansımız yok. Yeni yerler inşa edip, bunları daha modern alanlarda taşıyalım istedik. Belediye olarak biz bu pazarları kaldırmak zorundayız, kanun sokakta Pazar kurmayı yasaklıyor. Yeni bir alternatif üretemediğimiz için şimdilik mevcut alanlarda onları muhafaza ediyoruz. İleride de daha modern alanlarda pazarlarımızı kurarak onlara sahip çıkma niyetindeyiz. Avrasya Hastanesi’nin yanında kapalı pazar alanı yaptık. İlk etapta oraya Cuma ve Pazartesi pazarını taşımayı planlıyoruz. Hepimizin bir alışkanlığı var, bu alışkanlıklarımızı değiştirmek elbette zor olacak. Ama ben ilçemizde aşamalı ve kademeli olarak modern pazar sistemine geçeceğimize inanıyorum.”

“BELEDİYELERİN BURS VERME YETKİSİ YOK”

“Belediyelerin burs verme yetkisi yoktuk. Ancak üniversiteyi kazanan gençlerimize bir defaya mahsus olmak kaydıyla 5 bin TL’lik başarı teşvik ödülü verdik. Hatta bu sene 12 sınıf öğrencilerimize de 1.500 TL’lik teşvik hediyemiz oldu. Bu uygulamayı önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)