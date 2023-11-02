Başkanla Akşam Çayı Programında Çok İlginç İstekler Geldi (VİDEOLU)

BAŞKANIN KORKUSU YOK, ESKİSİ GİBİ SORULARI YAZILI VERİN YOK, HERKES İSTEĞİNİ,ELEŞTİRİSİNİ, ÖVGÜSÜNÜ AÇIK AÇIK YAPIYOR…BAŞKANDA CEVAP VERİYOR…

Başkanla Akşam çayı nasıl oluyor ? ilk olarak Belediye başkanı,Ak parti Zeytinburnu ilçe başkanı,Ak Parti Mahalle başkanı ve mahalle muhtarı divan’a geçiyor.

Sunucu ilk selamlama konuşmasını ilgili mahalle muhtarına veriyor. Muhtarın kısa selamlama konuşmasından sonra başkan çok uzun olmayan kısa bir selamlama konuşması yaparak soru sormaları için mikrofonu vatandaşa uzatıyor.

Soru sormak isteyen herkes özgür bir şekilde sorusunu soruyor başkanda soru soran kişinin adını ve sorusunu not alarak teker teker cevap veriyor.

İlk tur yeterli gelmez ise 2.ve 3 tur da da vatandaşa soru sorma imkanı veriliyor süre sınırı olmadan çay,su,incir,kayısı,badem,caju,fındık eşliğinde yapılan başkanla akşam çayında halk her türlü sorusunu soruyor başkan ve belediyenin bütün yöneticiler program bitene kadar bekliyor.

İŞTE PROGRAMIN VİDEOSU