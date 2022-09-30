Başkan Arısoy Gençleri Dinliyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gençleri dinleyip, onları sesi olmaya devam ediyor. Başkan Arısoy’un ilçede eğitim veren liselerden her hafta birini ziyaret ederek, gençlerle sohbet edip sorunlarını dinlediği “Gençlerle Baş Başa” programının ilki Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bu programı çok önemsediklerini dile getiren Başkan Arısoy, gençlere bir arada olmanın hem yetişen yeni nesil hem de kendileri için çok önemli olduğunu, böylelikle gençlerle çift taraflı, akıcı bir iletişim bağı kurabildiklerini söyledi. Başkan Arısoy; “Bu programları çok önemsiyoruz.

Hayat hikâyeleri gençlere örnek oluyor, o yüzden benimle ilgili olarak sorulacak tüm sorulara cevap vermek beni çok mutlu ediyor. Bizler de bu süreçte onlar gibi düşünüp, sorunlarını, hayata bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu çift taraflı güçlü bir iletişim bağı.”dedi.

HANGİ İŞ OLURSA OLSUN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM

Başkan Arısoy, sıklıkla öğrencilerin merak ettiği çalışma prensipleri ve iş yaşamı ile ilgili gelen sorulara, “Ömrümün bütün dönemlerinde hangi işi yapıyorsam yapayım o işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım.

Ben kendimce mücadele ederek elimden gelenin en iyisini yaptım. Bütün eğitim hayatım boyunca çok farklı işlerde çalıştım, hangi işi yapıyorsam yapayım en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum konusu ise tamamen takdire kalmış tabii. O konuda karar verici mekanizma biz değil, hizmeti sunduğumuz insanlardır.” cevabını verdi.

“BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKIP BORCUMUZU ÖDEMELİYİZ”

Hayatın her alanında ister okulda iste işte hangi konuda olursa olsun ‘Ben çok çalıştım ama netice çıkmadı, çok çalıştım ama istediğim olmadı’ gibi söylemlere pek inanmadığını gençlere deklare eden Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalıştıktan sonra netice muhakkak alınır.

Azmeden, emek verip çok çalışan, muhakkak emeklerinin karşılığını alıyor bir şekilde. Mesela ben şu an belediyemiz için çalışıyorum, her günü yeni bir başlangıç olarak görüp motive oluyorum, bu beni diri tutuyor. ‘Bir belediye başkanı nasıl en iyi olabilir?’ ilkesiyle hareket ediyorum.

Ben biraz da şu anda yaptığım işi devletime olan bir borç olarak görüyorum. Beni ben yapan Zeytinburnu için çalışıyorum. Biliyorsunuz daha önceleri 15 yıl belediye başkan yardımcılığı geçmişim var.

Daha sonrasında müsteşarlık görevinde bulundum. Sonra bana bu görev teklif edilince seve seve kabul ettim. Çünkü benim Zeytinburnu’na ve devletime bir borcum vardı.

Kim olursak olalım, öğretmen, doktor, avukat, iş adamı vs. muhakkak bizleri biz yapan değerlerimize sahip çıkıp, bu günlere gelmemize neden olan herkese çalışarak borcumuzu ödememiz gerektiğine inanıyorum. Sizlere de tavsiyem bu olur.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)