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Baki Yıldız Hakkın Rahmetine Kavuştu

Ak Parti Zeytinburnu Kurucu Gençlik Kolları Başkanı İş İnsanı İsmail Yıldız’ın babası Baki Yıldız Hakkın rahmetine kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 08:20
Baki Yıldız Hakkın Rahmetine Kavuştu
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MERHUM SON YOLCULUĞUNA SEYİTNİZAM CAMİSİNDE UĞURLANDI

30 Eylül 2022 Cuma namazından sonra Zeytinburnu Seyitnizam camisinde kılınan cenaze namazına çok sayıda siyasetçi ve aile dostunun katıldığı cenaze töreninde Yıldız ailesinin acısı gözlerinden okunuyordu.

Oğlu İsmail Yıldız ve ailenin diğer bireyleri Seyitnizam camisi bahçesinde taziye dileklerini kabul etti.

İstanbul Times Medya Grubu ve Zeytinburnu Gazetesi olarak merhum Baki Yıldız’a Allah’ta rahmet evladı İsmail Yıldız başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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