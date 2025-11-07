Düzenlenen toplantıya; Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Zeki Menteşe, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri Osman İslam, Şermin Yüksek ve Ayşe Sevme, Kızılay Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir ve Genç Kızılay Zeytinburnu İlçe Başkanı Egemen Fatih Ekşi katıldı.

Ziyarette konuşan Zeytinburnu Kızılay Şube Başkanı Ayhan Balcı, halka hizmet için yola çıktıklarını vurgulayarak, “Zeytinburnu’nda kayıt altında olan yüzlerce aileye yardım ediyoruz” dedi. Kızılay’ın misyonunu anlatan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızılay; felakete uğrayanlara, zarar gören insanlara yardım eden, insanların ısınma, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, savaşta ve barışta gönüllü olarak dil, din, ulus ayrımı gözetmeksizin insanların acısını azaltmak için çaba gösteren bir kurumdur.”

Zeytinburnu’na Aşevi ve Lojistik Merkez Kurulacak”

Zeytinburnu’na kazandırılacak yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Balcı, ilçe belediyesiyle yapılan iş birliğinin önemine değindi: “Belediyemiz bize yer tahsisi konusunda büyük destek veriyor. Yakında protokol imzalanacak. İçinde aşevi, soğuk hava deposu, eğitim salonu ve küçük bir lojistik merkez barındıracak bir tesis kuracağız. Burası, hem afet zamanlarında hem de günlük ihtiyaçlarda kullanılacak. Kızılay’ın iyilik zincirine Zeytinburnu’ndan güçlü bir halka daha ekleyeceğiz.”

“Yüzlerce Aileye Yardım Ulaştırıyoruz”

İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinde, okullardaki öğretmenler ve okul aile birlikleri ile iş birliği yapılıyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda belirlenen ailelere nakdi ve ayni yardımlar ulaştırılıyor. Ayrıca, mahallelerden gelen talepler ve şehit yakınları da yardım mekanizmasına dâhil edilerek hiç kimsenin göz ardı edilmemesi sağlanıyor.

“Sessiz Melekler” İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Bu anlamlı çalışmalarda özellikle Kadın Kolları’nın daha yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında, yetim çocuklar ve anneleri ile şehit yakınları gibi özel gruplara öncelik veriliyor. Bu grupların gıda, giysi, yakacak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Yardımlar, ailelerin yalnızca anlık değil, süreklilik arz eden ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak planlanıyor.

Reklamsız ve Gönülden Yardım

“Sessiz Melekler” olarak adlandırdığımiz gönüllü çalışanların en dikkat çeken yönü ise yaptıkları iyilikleri gizli tutmaları. “Bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek” anlayışıyla hareket eden gönüllüler, yardımlarını reklamsız ve sessizce ulaştırıyor.

“Sessiz Melekler“in bu gayreti, toplumun sessiz kalmış ihtiyaçlarına bir nebze de olsa çare olabilmek adına dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

