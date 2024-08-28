ZEYNEP GEZER HAYATINI MESLEĞİNE VE ÇOCUKLARINA ADAYAN BİR KADIN OLARAK KADINLARIN GÜZELLEŞMESİNİ ÖNEMSİYOR

Zeynep Gezer küçük yaştan beri bayan kuaförü iken elde ettikleri başarılı çalışmaları sonucu bu işe güzellik merkezini de eklediklerini söyledi. Yaptıkları başarılı çalışmaları ile ödüle layık görülmenin kendi motivasyonunu arttırdığını söyledi. Gezer başarının ödülile taçlanmasının ekip arkadaşlarını mutlu ettiğini söyledi.

Zeytinburnu Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

HİJYEN -KALİTELİ ÜRÜN, VE UZMAN KADROMUZ İLE KADINLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ

Zeytinburnu halkı bizim için çok önemli ben yıllardır çok emek veriyorum güzellik merkezimize gelen müşterilerimiz ile artık bir aile gibi olduk hepsini çok seviyorum.

22, 25 yıldır Zeytinburnu’nda yaşıyoruz bizim için de çok değerli Zeytinburnu'nun çok merkezi bir yerindeyiz Olivium’a çok yakınız Ayhan Şahenk okulunun tam karşısındayız.

Kadınlarımız uygun bedelller ile güzelliklerine bizimle güzelik katabilirler diyen Zeynep Gezer eşi ile beraber ale ortamında hizmet veriyor.Randevu sistemiyle, lazerimiz var lazerimizden çok memnunlar, cilt bakımı yapıyoruz, randevu sistemiyle bay bayan herkese veriyoruz.

Randevular nasıl alınıyor ?

Ekibimiz güzel daha da ekibimize yeni insanlar eklemek istiyoruz buradan da mesleğine güvenen güzel şekilde işinden memnun severek yapan herkesi de bekliyoruz.

Elimiz de çok hızlı uzun yıllardır bu işi yaptığımız için kaliteli, hijyenik, güzel bir ortamda hizmet veriyoruz. Güvenilir bir ortamız dediğim gibi çok uzun yıllardır bizi tercih eden danışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum, yeniler de onlar kadar memnun olacağına çok eminiz.

Ödül süreci nasıl geçti ?

Heyecan vardı tabii, yani çok tatlı güzel bir telaş güzel bir heyecan çok güzel bir ortamdı. Bir çom kişide kendi alanınında ödül aldı onları da tebrik ediyorum. Başarılı olan herkesin ödül ile taçlandırılması çok mutlu bir şey.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ZEYNEP GEZER BEATUY GÜZELLİK MERKEZİ

TELSİZ MAHALLESİ AYHAN ŞAHENK ORTAOKULU KARŞISI

TEL;0212-

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)