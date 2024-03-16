Çetiner’in sorduğu her soruya samimi ve içten cevaplar veren Cemil Coşkun Budak şunları söyledi “1999'dan sonra yapılmış olsa bile bir çok yapının yeni tabut ev olduğunu ifade ederek Eğer CHP adayımız Şehir Plancısı Sayın ONUR SOYTÜRK Belediye Başkanlığını kazanırsa BELEDİYEMİZDE GÖREV YAPACAK OLAN BİR BİLİM HEYETİ sağlam ahlaklı ve doğru iş yapan müteaahitlere İşinin ehlidir anlamına gelecek bir sertifika verilerek arsa sahiplerinin daha güvenmesi için bir süreç başlatacağız.

Birebir Kentsel Dönüşüm ancak bu işi bilen yep yeni bir zihniyet ile mümkün.

1999 yılında bu yana tam 25 yıldır sağlıklı ve adil bir dönüşüm yapmayan veya yapamayan zihniyet bu 5 yılda mı yapacak diye soran Yüksem Mimar Cemil Coşkun Budak ile yapılan röportajı:

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)