Turan, mesajında Polis Teşkilatı'nın "beton binalarda değil, bir milletin sinesinde kurulmuş teşkilât" olduğunu ifade ederek polislere duyulan toplumsal güvene dikkat çekti. Polislerin yeri geldiğinde darbecilere karşı siper olduklarını, yeri geldiğinde terörle ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini, yeri geldiğinde afetlerde enkaz altından can kurtardıklarını anlatan Turan, "Hangi görevi yaparlarsa yapsınlar, ya emekli, ya şehit, ya gazi oldular" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Teşkilatın denizde, karada, havada ve siber dünyada kesintisiz görev yaptığını belirten Turan, "İmdat dediğimiz her yerde yanı başımızda onlar" ifadesini kullandı.



Yazılı mesajında Bülent Turan ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın dünyadaki muadilleri içinde en önde gelen kurumlardan biri olduğunu kaydetti. Teşkilatın başarısını geniş sorumluluk sahasından kaynaklanan yüksek tecrübesine, milletini tanımasına ve inovasyon kabiliyetine bağlayan Turan, küresel ve bölgesel tehdit paradigmalarına uyum sağlama konusundaki başarıya da ayrıca dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik vizyonuna da değinen Turan, Türk Polisinin bugün İHA, SİHA, drone imkânlarından yapay zekâ ve yazılım kapasitesine kadar geniş bir teknik donanıma sahip olduğunu vurguladı. Teşkilatın "Türkiye Yüzyılı'na tam anlamıyla hazır" olduğunu ifade eden Turan, kurulduğu günden bu yana emeği geçen tüm polisleri saygıyla selamladığını, şehit polislerimizi de rahmet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

