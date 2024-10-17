İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU ‘NUN A TAKIMI BELLİ OLDU
1-İsmail Çelebi İlçe Başkanı
2-Kemal Avşar Teşkilat Birim Başkanı
3-Fatih Cansız Siyasi İşler Birim Başkanı
4-Mehmet Ayan seçim İşleri Birim Başkanı
5-Oğuzhan Asit Tanıtım Medya Birim Başkanı
6-Sadettin Başara Eğitim Birim Başkanı
7-Tuncay Şahin Hukuk İşleri Birim Başkanı
8-Tufan Şenel Halkla İlişkiler Birim Başkanı
9-Muhammet Kopuz Mali İşlerde Sorumlu Birim Başkanı
10- Yalçın Dilgi İlçe Sekreteri
11-Ahmet Özbek Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Birim Başkanı
12-Mehmet Avcu Sosyal İşlerden Sorumlu Birim Başkanı
13-F.Ahmet Kızılboğa Ekonomik İşler Birim Başkanı
14-Erkan Gültekin Mahalli İdarelerden Sorumlu Birim Başkanı
15-Davut Nesimi AR-GE Birim Başkanı
16-Mehmet Tekin Medyadan Sorumlu Birim Başkanı
17-Onur Çalışkan Yurt Dışı Vatandaşlardan Sorumlu Birim Başkanı
18-Mehmet Türk Engelli Vatandaşlardan Sorumlu Birim Başkanı
19-Musa Yıldırım Gençlik Kolları Başkanı
İlçe başkanı iş insanı İsmail Çelebi görev dağılımından sonra gazetemize şunları söyledi “Kısa bir süre önce il başkanımız iş insanı sayın Nuri Özata başkanımız tarafından Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı olarak atandık. ,
Hiç zaman kayıp etmeden partimizi en güzel şekilde ilçemizde temsil etmek üzere Milli Görüş davasına inanan bir kadro oluşturduk çok şükür.
Bu kadromuzu daha da güçlendirecek bir ekip ile çok yakında ilçe kongremize gideceğiz. Bütün birim başkanı yol arkadaşlarıma bir kez de gazeteniz aracılığı ile başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Bizde İstanbul Times Gazetesi ve Zeytinburnu Times Gazeteleri olarak görev alan bütün icra kurulu üyelerine Başarlar dileriz.
Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)