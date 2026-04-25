Turan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Keşke o günlerden ders çıkarabilselerdi; Bigalı Mehmet Çavuş’un cesaretinden, Seyit Onbaşı’nın imkânsızı mümkün kılan gücünden, bu milletin sarsılmaz inancından… Keşke bu toprakların hangi bedellerle savunulduğunu anlayabilselerdi.

Çanakkale’de 25 Nisan 1915’te başlayan Kara Savaşları, 9 Ocak 1916’ya kadar süren ve tarihin seyrini değiştiren büyük bir direniştir. Bu mücadele, yokluklar içinde dahi bir milletin neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Çanakkale; sadece bir cephe değil, millet olma şuurunun yeniden dirildiği, fedakârlığın ve inancın destanlaştığı bir yerdir. Bu savaş, sömürge düzeninin hesaplarını alt üst etmiş, birçok milletin kendi kaderine bakışını değiştirmiştir.

En önemli neticelerinden biri ise; imkânsızlıklar içinde dahi güçlü bir devlet geleneğinin, ordu-millet anlayışının ve iman gücünün neleri başarabileceğinin ortaya konulmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’na uzanan inancının temelinde de Çanakkale’nin ayrı bir yeri olduğu açıktır.

Bugün ise; o günlerin yokluklarından, kendi silahını üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye vardır. Bu tablo, Çanakkale ruhunun bugün de aynı şekilde yaşadığını göstermektedir.

Bu vesileyle Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

