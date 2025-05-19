Fatih Belediye başkanı M. Ergün Turan ‘ın kıydığı nikahın şahitleri de çok önemli kişilerden oluştu. Damadın amcası Gürbaşlar Grup Yönetim kurulu başkanı sanayici iş insanı Adnan Başdemir, Malatya İzollu Vakfı Başkanı ve Bilim Koleji Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Vedat Toy, Sanayici iş insanı makine mühendisi Gazi Alkan ve Ömer Kolunsağ genç çiftlerin ressi nikah şahitleri olmaktan memnun olduklarını ifade ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

FATİH BELEDİYE BAŞKANI M.ERGÜN TURAN GENÇ ÇİFTRLER İLE İTÜ MEZUNU OLMAK BENİ MEMNUN VE MUTLU ETTİ AMA BEN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİRKEN ONLAR DAHA DOĞMAMIŞTI ESPRİSİ YAPTI…

Fatih Yavuz Selimde yer alan Tarihi Sultan Sanıcında yapılan nikah ve yemekli düğün’e çok sayıda seçkin davetli Başdemir ve Yiğit ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Fatih Belediye başkanı Mehmet Ergün Turan nikah merasimine başlamadan önce her iki ailenin misafirlerin davete icabet ettikleri için teşekkür etti.

Damadın amcası Adnan Başdemir‘in daveti ile buraya geldiğini gençlerinde kendi üniversitesi olan İTÜ’de mezun olduklarını öğrenmekten dolayı memnun olduğunu ifade ettikten sonra nikahı kıydı.

Başkan Turan evlilik cüzdanını genç çiftlere takdim etmek üzer Adnan Başdemir‘e takdim etti.

Adnan Başdemir evlilik cüzdanını takdim etmeden önce kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi ”Yasemin kızımıza ve Emin Cenk evladımıza bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Fatih Belediye başkanımız Sayın Ergün Turan’ın yoğun programlarına rağmen yeğenlerimin nikahını kıymasından dolayı her iki aile adına teşekkür ederim. Davetimize icabet eden bütün akraba ve dostlarımıza çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa evlilik cüzdanını gelinimiz Yasemin kızımıza takdim etmek isterim diyerek verdi”.

Damadın Babası Naci Başdemir’de her iki aile adına kısa bir selamlama konuşması yaparak şunlar söyledi ”Evlatlarımız Yasemin ve Emir Cenk’in nikah ve düğün merasimlerine uzaktan ve yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan her iki ailenin misafirlerine teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki geldiniz“ dedi.

Genç çiftler Yasemin ve Emin Cenk’in mutlu gününe Malatya Kale eski Belediye başkanı Hacı Bayram Gökhan, Malatya İzollu vakfı eski başkanı Aydın Geyik, İstanbul Times Medya Grubu yönetim kurulu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli’ nin katıldığı düğün ve nikah merasimine görkemli geçti.

İstanbul Times Medya Grubu Olarak Yasemin ve Emir Cenk’e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)