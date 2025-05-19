KAYAŞEHİR MERKEZ CAMİSİNDE DOSTLARI MERHUMU YALNIZ BIRAKMADI

18 Mayıs 2025 tarihinde Başakşehir- Kayaşehir Merkez Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra alınan helallikten sonra ebedi yurdu olan Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi…

HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK AYETİ KERİMESİ GEREĞİ HACI ŞÜKRÜ AKYÜZ EBEDİ YURDUNA GÖÇTÜ...

Cenaze namazına katılan bir çok dostu merhum Hacı Şükrü Akyüz hakkında çok iyi bir insandı. Hayır Hasenatı severdi. Allah rahmeti ile muamele eylesin diyerek duygu ve düşüncelerinin ifade ettiler…

İstanbul Times Medya Grubu olarak bizde merhum Hacı Şükrü Akyüz’e Allah’tan rahmet oğlu Zakir Akyüz başta olmak üzere geride kalan tüm yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz….

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)