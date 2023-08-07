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ZAK 1.200 Öğrenciye Afet Bilinçlendirme Eğitimi Verdi

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK), ilçedeki 9 okulda eğitim gören 1.200 öğrenciye Afet Farkındalık Eğitimi verdi. Önümüzdeki dönem eğitimler lise ve dengi okullarda devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:52
ZAK 1.200 Öğrenciye Afet Bilinçlendirme Eğitimi Verdi
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Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK)’nin ilçedeki okullarda afet bilinçlendirme eğitimleri yeni eğitim ve öğretim döneminde de devam edecek. İlçedeki ilk ve orta eğitim düzeyindeki 9 okulda yaklaşık 1 saat süren ve ZAK’ın uzman AFAD onaylı eğitmen kadrosuyla verdiği Afet Farkındalık Eğitimleri’ne bugüne kadar 1.200 öğrenci katıldı. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde ise lise düzeyindeki okullarda eğitimler devam edecek.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  
ARAMA KURTARMA ARACI İLE UYGULAMALI EĞİTİM
ZAK’ın okullarda verdiği eğitim kapsamında; heyelan, çığ, sel, deprem gibi afetlere hazırlık, afet esnasında ve sonrası için davranış şekli ve alınacak tedbirler çeşitli slatylar üzerinden anlatılırken, korunmaya yönelik basit ve etkili yöntemlerde uzmanlar tarafından öğrencilere aktarılıyor.
Ayrıca öğrencilerin eğitimlere olan ilgisini artırabilmek ve olaya daha çok adapte olabilmeleri için ZAK’ın Arama Kurtarma Aracı’nın da tanıtımı yapılıyor ve bu esnada yangında tahliye ve yangın bilgisi eğitimi de veriliyor. Aynı eğitimleri Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde veren ZAK, öğrenciler için Zeytinburnu İlçe Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi’ne de geziler düzenliyor.
Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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